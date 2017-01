Iglesia pide al Gobierno reconsiderar 'gasolinazo' Excélsior

"No es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir", dice el Episcopado Mexicano, ante “gasolinazo”.



El secretario general y vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Alfonso Miranda, destacaría la urgencia de construir lazos solidarios y a no exponer ni atentar contra la integridad de persona alguna ni contra la paz social.



Se requiere ser sensibles a las necesidades cotidianas de la gente y ser conscientes de las consecuencias de esta medida gubernamental. Evitemos la confrontación estéril y la anarquía, pues estas conductas no resuelven los grandes problemas del país, sino que divide aún más a la Nación", puntualizó Miranda Guardiola.



Tras destacar el respeto que se tiene hacia las autoridades civiles, en conferencia de prensa el religioso pidió a los poderes Ejecutivo y Legislativo a mirar desde abajo, pues "no es correcto imponer leyes sin tomar en cuenta la realidad y el sentir" de la sociedad mexicana ante este tema.







CIUDAD DE MÉXICO.- La Iglesia católica en México hizo un llamado al Gobierno a "reconsiderar seriamente" el aumento al precio de los combustibles, pues esta medida afecta a los más pobres del país; asimismo, exigió un alto al vandalismo y la violencia que se han generado durante las últimas horas en diversos puntos del territorio nacional.

