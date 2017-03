Ignoran en Canacozac si existen extorsiones Karla Padilla

“En realidad no nos han pasado información a la Cámara al respecto, pero sí hemos detectado un poco de incertidumbre y de inseguridad por parte de los agremiados, estamos ya viendo el caso”.



En este sentido indicó que se han atendido rumores en torno a extorsiones telefónicas, por lo que exhortó a los más de 4 mil 600 comercios afiliados a la Canacozac que recurran a las instancias de seguridad pertinentes y no caigan en este delito.



“Como tal se sugiere que se comuniquen al 911 porque es la línea más adecuada para pedir ayuda. El problema que yo detecto es sobre todo la poca confianza que se tiene a las corporaciones porque provoca que la gente no denuncia y por eso se complican las mediciones de seguridad”, dijo.



El presidente de la Canacozac refirió que sobre este tema han tenido acercamiento con las presidencias municipales de Zacatecas y Guadalupe buscando contar con un apoyo sobre todo para los negocios que cierran por la noche.



Pérez Salcedo dijo que la respuesta a esta solicitud ha sido favorable sobre todo en Zacatecas con la policía de proximidad, que ha iniciado una actividad interesante para rescatar el nivel de confianza ciudadana en el entorno.



“Más que denuncias, en años anteriores tuvimos muchos comentarios y cuestionamientos en este tema que preocupaba mucho a toda la gente. En comparación este año no se ha visto mucho acercamiento, pero probablemente siguen sucediendo esos agravios al comercio local”, finalizó.



