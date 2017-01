Ignoran solicitud de la Contraloría Municipal Silvia Vanegas

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El titular de dicha área, Carlos Núñez, reconoció que a la fecha desconoce cuántos con los empleados que hay en el municipio, ya que hace un mes que solicitó la nómina al tesorero David Venegas Duarte, pero no tiene respuesta al respecto.



Dijo que a través de un oficio se pidió a la Tesorería entregar esta información, así como información de unos gastos que se realizan por parte del municipio.



El contralor afirmó que desconoce el motivo por el que no se da respuesta a su oficio, ya que la información solicitada, es importante para el departamento a su cargo.



A pesar de la negativa, Carlos Núñez afirmó que insistirá en la entrega de la documentación, pues es una obligación de la Tesorería entregar el número preciso de trabajadores que hay en la administración municipal.



svanegas@imagenzac.com.mx JEREZ.- La Contraloría Municipal desconoce el número de trabajadores que hay en el ayuntamiento.El titular de dicha área, Carlos Núñez, reconoció que a la fecha desconoce cuántos con los empleados que hay en el municipio, ya que hace un mes que solicitó la nómina al tesorero David Venegas Duarte, pero no tiene respuesta al respecto.Dijo que a través de un oficio se pidió a la Tesorería entregar esta información, así como información de unos gastos que se realizan por parte del municipio.El contralor afirmó que desconoce el motivo por el que no se da respuesta a su oficio, ya que la información solicitada, es importante para el departamento a su cargo.A pesar de la negativa, Carlos Núñez afirmó que insistirá en la entrega de la documentación, pues es una obligación de la Tesorería entregar el número preciso de trabajadores que hay en la administración municipal. Agregar a favoritos jerez

municipio

contraloría

nómina

supervisión