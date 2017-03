Igualdad laboral y no discriminación Bernardo Gutiérrez Navarro

En recientes días, y gracias a la visión de ofrecer al personal que forma este gran equipo de trabajo mejores condiciones para ejercer sus funciones, la SCT a nivel nacional se convirtió en la primera secretaría en certificarse en la Norma NMX-R-025-SCFI-2015 de Igualdad Laboral y No Discriminación.



¿Por qué es importante esta certificación? Porque significa la cristalización de un esfuerzo de esta administración por implementar las medidas necesarias para generar mejores oportunidades y condiciones de equidad al interior de los organismos gubernamentales, en este caso de la SCT y cada uno de sus centros estatales, entre ellos el del Zacatecas.



Y es que una Secretaría fuerte en sus bases, reflejará esa fortaleza al exterior y, por ende, dará mejores resultados a los mexicanos. Eso, precisamente, es lo que busca la SCT, bajo el liderazgo de su titular, Gerardo Ruiz Esparza, quien desde el inicio de sus funciones ha puesto un gran interés en la certificación en ésta y otras materias, como el Sistema de Gestión de Calidad.



Por ello, para el Centro SCT Zacatecas, esta certificación no sólo representa un motivo de orgullo, sino una gran responsabilidad de ser cada día mejores y mostrar resultados a corto, mediano y largo plazo.



Con certeza, puedo decir que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es incluyente, y muestra fehaciente es que, en el caso de Zacatecas, casi la mitad de las plazas laborales de este Centro, son ocupadas por féminas que trabajan en igualdad de condiciones y de salario que sus pares masculinos. Además, entre los puestos de mando, podemos encontrar a talentosas mujeres que dan claro ejemplo de profesionalismo y liderazgo.



Asimismo, pusimos a disposición de las trabajadoras y usuarias de este Centro SCT un lactario, que es un espacio digno e higiénico para que las madres que así lo requieran puedan amamantar a sus bebés.



Pero no todo se reduce a la cuestión de género. También hemos puesto especial atención en que nuestras instalaciones cuenten con infraestructura que permita la accesibilidad de todo tipo de personas y hemos capacitado a nuestro personal para brindar un servicio de calidad para nuestros usuarios, sin distingo alguno, independientemente de su condición.



Es así que esta certificación es el resultado de las acciones y esfuerzos de todo la estructura de la SCT y es un paso más para alcanzar nuestros objetivos institucionales, encaminados a ser más eficientes, eficaces y a “Mover a México”, como dicta el lema del gobierno de nuestro presidente, Enrique Peña Nieto.



