iLógica económica y Punto Final 

Llevamos meses escuchando las ocurrencias de Donald Trump para proteger e incrementar el empleo en Estados Unidos, por el tono pueden sonar fatalistas pero no es para tanto porque no es tan fácil.



En la "ilógica" económica de Trump hay menos empleos en Estados Unidos porque las empresas se están yendo de Estados Unidos a otros países y porque las que se quedan contratan inmigrantes se quedan con los empleos de los gringos.



La realidad es que en Estados Unidos como en todas partes hay desempleo, pero en su caso no es alarmante ni están en crisis, lo peor ocurrió en 2010 por la crisis hipotecaria, entonces el desempleo rozaba el 10% de la población economicamente activa.



Hoy es en promedio del 4.9% y hay quienes aseguran que Estados Unidos vive el "pleno empleo", es decir que toda persona en edad de trabajar y con ganas de hacerlo consigue empleo.



Muchas de las quejas de Trump sobre empleos perdidos no son por los inmigrantes, ocurren desde 1970 y es por el avance de la tecnología, antes se necesitaban 60 personas para armar un coche ahora 8, pero con mayores estudios. La automatización es una tendencia mundial.



En el lejano supuesto de que todas las fabricas regresaran a EUA como sueña Trump, la mano de obra domestica no sería suficiente y adivine ¿qué? el costo de la mano de obra subiría por la escasez, trasladando costos al consumidor final y para evitar esos aumentos habría que contratar o llevar inmigrantes tal y como ocurrió durante y después de la Segunda Guerrra Mundial, de hecho esa falta de mano de obra dio origen al programa "brasero".



Concentrar toda la producción gringa en su territorio lejos de frenar la migración la fomentaría y México por sus condiciones sociales y demográficas sería uno beneficiario colateral.



Una de las razones por la que buena parte del capital estadounidense ha salido de ese país es por la falta de mano de obra básica y calificada.



La recetas de Trump son ágiles para el alardeo fácil pero difíciles para una economía globalizada e integrada.



Punto Final



Cumplí nueve años de colaborar ininterrumpidamente en Imagen, manifestar agradecimiento es poco para tanta generosidad y paciencia, mil gracias a Luis Enrique, Paty y Pacheli por las oportunidades y a Usted por su lectura.



