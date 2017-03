Ilse Guerrero, décima dentro del 20k Challenge de Marcha de Monterrey Yair Villalpando

Compartir: Liga Compartir: (Mexsport) Ilse Ariadna Guerrero Rodarte culminó de nueva cuenta dentro del top ten de competencia y como la segunda mejor mexicana ubicada dentro del 20k Challenge de Marcha de Monterrey 2017, segunda parada del Tour en nuestro país y que se desarrolló este fin de semana ante un intenso calor en Monterrey, Nuevo León.



Guerrero Rodarte se agenció la décima posición tras cronometrar una hora y 41 segundos en un circuito que estuvo ubicado en el Parque La Fundidora de la Sultana del Norte y aunque los tiempos de todas las competidoras subieron debido al clima la zacatecana rescató cosas positivas de esta participación.



Luego de conseguir su objetivo la semana pasada en Chihuahua para el panamericano de la especialidad en Perú, Ilse indicó que se queda contenta por el resultado. “Hoy me tocó ser la segunda mexicana, me siento muy bien cansada pero satisfecha de mi resultado y ahora sigue la Copa Panamericana”.



“Aquí en este evento no se dieron tiempos, todos estuvieron muy altos; el objetivo era mantenerse en el top ten y estar en las 3 mexicanas. Y hay vamos con todo para dar la marca para el mundial y el nacional de primera vamos paso a paso, poco a poco y vamos por más esto apenas comienza”, indicó Ilse vía telefónica tras su competencia.



Cabe destacar que el primer lugar se lo agenció la brasileña Erika de Sena con un registro de 1:32:05; el segundo y tercera lugar correspondió a Portugal con Inés Herniques (1.33:20) y Ana Cabecinha (1.34:06), respectivamente. El cuarto puesto lo ocupó Guadalupe Sánchez con (1.35:05).



