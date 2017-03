Ilse Guerrero en el top ten dentro del IAAF Race Walking Challenge Ciudad Juárez Yair Villalpando

La primera de dos etapas que el tour destinó para nuestro país -la próxima será en Monterrey- contó con la participación de más de 60 competidoras provenientes de Australia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Guatemala, Hungría, Nueva Zelanda, Portugal. Estados Unidos y México.



De tal forma que Guerrero Rodarte regresó con un gran nivel tras varios meses de preparación y con la consigna de concretar un tiempo que la llevara tanto a la Copa Panamericana en Lima, Perú, como al Mundial de la especialidad que se realizará en Londres, Inglaterra, en el mes de agosto. El primer objetivo fue cumplido pero se quedó a 1 minuto y medio de lograr el segundo por lo que aseguró, que irá con todo para Monterrey para tratar de dar la marca que la lleve al Viejo Continente.



"Fue una competencia que trabajé durante 10 meses exactos, di todo de mí cada kilómetro, me siento muy feliz, muy contenta, tuve la valentía de marcar el ritmo durante varios kilómetros tomé la decisión de ir al frente con las olímpicas de diferentes países, las primeras se me fueron pero seguí dando la batalla, estoy muy contenta, me quedé a un minuto 30 segundos de dar la marca para el Mundial de Londres pero soy la tercer mejor mexicana que clasificó a la Copa Panamericana", indicó Ilse emocionada vía telefónica.



Agregó que este regreso será para cumplir con un objetivo personal de asistir a unos Juegos Olímpicos. "Mi regreso hoy en este competencia me espera un ciclo olímpico: no voy a descansar hasta lograr un sueño y mis metas que tengo. Voy a Monterrey dentro de 8 días a dar lo mejor otra vez y a seguir día con día superándome a mi misma para seguir adelante con el sueño que tengo que cumplir".



Cabe destacar que la competencia fue ganada por la mexicana Lupita González Romero, medalla de plata en los 20k de Marcha en Río de Janeiro con un tiempo de 1.28:59



