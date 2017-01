Impacta a otro auto por no fijarse; no hay heridos Redacción

ZACATECAS.- Se registra un fuerte accidente entre una camioneta Nissan Estaquita y un automóvil Volkswagen Bora en el boulevard José López Portillo, a la altura de la Universidad de la Vera – Cruz, en dirección Guadalupe – Zacatecas.El conductor de la camioneta que circulaba por el carril de alta velocidad no se percató que estaban puestos los conos de precaución, por lo que giró bruscamente a la derecha impactando en la defensa trasera del automóvilAl ser impactado, el automóvil giró y terminó en horizontal a la circulación, por fortuna no sé registraron lesionados en el percance, elementos de seguridad apoyan con el abanderamiento y control vehicular mientras los agentes de Tránsito efectúan el peritaje correspondiente, la circulación fluye con lentitud por dicho tramo.

