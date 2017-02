Imparte Gely Pacheco la charla Mujeres en la Historia del Arte Daniel Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

La promotora cultural aseguró que las mujeres enfrentan desventajas no solo en el ámbito cultural. (Daniel Torres)



La plática es el antecedente de una investigación sobre las mujeres y el arte en Chiapas. (Daniel Torres)



Un público en su mayoría integrado por mujeres se dio cita en la Casa de Engracia. (Daniel Torres) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







Nació en Quintana Roo pero dese hace 9 años radica en Chiapas en donde desempeña un sinfín de labores relacionadas con el arte y la cultura.



El evento comenzó cuando la ponente habló de cómo las mujeres han sido musas y modelos dentro del arte, y cómo al paso de los siglos comenzaron a surgir las artistas, así como la difícil trayectoria que debían recorrer para ser reconocidas o simplemente aceptadas.



La también promotora cultural aseguró que la inclusión del género femenino tiene una seria desventaja respecto a los hombres artistas, y que no es una situación exclusiva del ámbito artístico ya que generalmente se da en todos lados.



La conferencia es el antecedente de un proyecto del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, que se basó en una investigación de un año donde se reunió el trabajo de 20 artistas residentes y originarias llamado Memoria de Mujeres Artistas de Chiapas.



Durante su estancia en Zacatecas trabajará con Humberto Valdez en un taller de grabado que se realizará este fin de semana en el Centro Cultural Ciudadela del Arte.



gente@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- La artista visual Gely Pacheco estuvo rodeada de un público, integrado en su mayoría por mujeres, para ofrecerla charla Mujeres en la historia del arte en la Casa de Engracia.Nació en Quintana Roo pero dese hace 9 años radica en Chiapas en donde desempeña un sinfín de labores relacionadas con el arte y la cultura.El evento comenzó cuando la ponente habló de cómo las mujeres han sido musas y modelos dentro del arte, y cómo al paso de los siglos comenzaron a surgir las artistas, así como la difícil trayectoria que debían recorrer para ser reconocidas o simplemente aceptadas.La también promotora cultural aseguró que la inclusión del género femenino tiene una seria desventaja respecto a los hombres artistas, y que no es una situación exclusiva del ámbito artístico ya que generalmente se da en todos lados.La conferencia es el antecedente de un proyecto del Programa de Estímulo a la Creación y al Desarrollo Artístico, que se basó en una investigación de un año donde se reunió el trabajo de 20 artistas residentes y originarias llamado Memoria de Mujeres Artistas de Chiapas.Durante su estancia en Zacatecas trabajará con Humberto Valdez en un taller de grabado que se realizará este fin de semana en el Centro Cultural Ciudadela del Arte. Agregar a favoritos arte

historia del arte

conferencia

charla