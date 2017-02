Imperativo hallar soluciones ante terror que viven migrantes en EU

"No podemos ser indiferentes ante la actual situación. Es necesario actuar con tal audacia que, incluso, se pueda recuperar el potencial que México tiene ante estos nuevos retos; sin embargo, la historia nos enseña cómo las condiciones políticas no han sido favorables para quienes alguna vez dejaron la tierra natal para mejorar sus condiciones de vida", destaca el artículo.

Además se hizo una exigencia para crear una acción solidaria y justa con el fin de ver a los migrantes como seres humanos y no como fuente de remesas anuales por más de 24 mil millones de dólares que han fortalecido "la maltrecha y enana economía mexicana".