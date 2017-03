El Runrún: Impondrá el gobierno fotomultas Francisco Gabriel Reynoso Torres

Compartir: Liga Compartir: Alejandro Tello experimentará otra acción recaudatoria. No del tamaño del impuesto ecológico. Empero –dirán el Ejecutivo y su estratega financiero, Jorge Miranda- “algo es algo, dijo un calvo”. En breve –lo anticipamos- la Dirección de Tránsito que encabeza Miguel Rivera Villa adquirirá un lote de videocámaras para instalarlas en el boulevard. Serán de las que generan fotomultas a quienes violen el reglamento. Con sorna, algunos “tamarindos” dicen que entre quienes excedan los límites de velocidad y conducen hablando por celular, “van a faltar rollos para las cámaras”.



Cafeteras rodantes

A poco tiempo de que se oficialice el incremento a la tarifa del transporte público –todo indica que será de 1.50 pesos-, no se avizora la modernización de las rutas. La movilización de la gente se seguirá haciendo en “cafeteras rodantes”, lamentan en la Secretaría Desarrollo Urbano Vivienda y Ordenamiento Territorial (Seduvi) que encabeza Ismael Solís. Porque tampoco se ve que en el corto plazo, como ofreció Alejandro Tello en su campaña, el tren salga de la zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe.



Nada en Zacatecas

Técnicos de la Seduvi revelan que la empresa Ferromex recientemente anunció su programa de inversiones para 2017. Ascenderá a 250 millones de dólares –alrededor de 5,000 millones de pesos. Y en sus planes no se incluye el proyecto de tendido de vías para una nueva ruta en Zacatecas. Prevé gastar 110 millones en mantenimiento de vías y rehabilitación de puentes y túneles. Y 60 millones en patios, terminales y dobles vías. En Zacatecas, nada.



Club de elogios

En su más reciente cónclave, la Conago confirmó que no sirve para maldita la cosa. Y que se convirtió en un club de elogios mutuos. Quizá por ello Alejandro Tello ha optado por no asistir. De manera tal, a las últimas sesiones acudió Raúl Rodríguez Márquez, representante de Zacatecas en la Ciudad de México. Y –trascendió- en la última le puso sabor al caldo.



Apoyo a migrantes

Cuentan testigos del aquelarre de gobernadores que el zacatecano pidió la palabra a la asamblea y desentonó con la sinfonía de piropos entre Eruviel Ávila y Miguel Mancera, presidente saliente y entrante de la Comisión Internacional. Zacatecas –destacó Rodríguez- tiene una agenda de vanguardia para apoyar a sus migrantes. Y tiene una Secretaría y una diputación migrante. Y la mejor red de clubes y federaciones. El esquema gustó a Graco Ramírez, presidente de la Conago, y Mancera y Eruviel coincidieron en que tendría que replicarse en todos los estados.



Legislaron “al chilazo”

Con el niño ahogado, los diputados de Zacatecas Primero salen en defensa del impuesto ecológico que Alejandro Tello creó para salvar a Zacatecas de la ruina económica y terminó confrontándolo con el presidente Enrique Peña. En voz del jefe de jefes del grupo: Carlos Peña, los legisladores del PRI, Verde y Panal, con tres meses de tardanza, invocan el derecho del estado a crear sus tributos. Empero, el problema del impuesto ecológico es que fue hecho “al chilazo”. Jamás los legisladores se preocuparon en consultar expertos. Y menos en cabildear con los empresarios. Se limitaron a obedecer órdenes. Y a cobrar su premio.



Traidor y apestado

Con carácter de “voluntariamente a fuerzas”, los trabajadores PRI estatal deben enorgullecerse porque su partido cumple 88 años de vida. Quienes no lo hagan y se atrevan a mostrar indiferencia, pueden buscarse otra chamba, en otro partido. En el tricolor que lidera Roberto Luévano –denuncian empleados- ocurre como en Cuba de Fidel Castro. O en Venezuela de Hugo Chávez. Quien no asiste a los mítines oficiales para aplaudir, es considerado traidor. Apestado. Y paga con la chamba.



A Wilson

El martes pasado, el secretario de Finanzas del comité estatal, Jorge Misael Durán, envió una circular a los trabajadores. El meollo fue invitarlos “cordialmente” a dos eventos. Uno: el informe del senador José Olvera, hoy en el Centro Platero. El otro, el jueves, la ceremonia por el 88 aniversario del PRI, que estará presidida por el gobernador Alejandro Tello, el delegado del CEN Antonio Muñoz y Roberto Luévano, mandamás local. Misael advierte que la asistencia a esos eventos es obligatoria. Y que ninguna excusa será válida en caso de ausencia.



Como verdolagas

Poco duró la decisión conjunta del gobierno municipal de Zacatecas que preside Judit Guerrero y la secretaría de Economía, de Carlos Fernando Bárcena, de erradicar el comercio ambulante. Iniciaron muy bien. Limpiaron las afueras del parque Arroyo de la Plata, frente a Soriana y en García Salinas, junto al depósito de Sinfra. Empero ahora el número de vendedores se multiplicó. Y surgieron muchos otros gorderos y garnacheros que tienen sitiada Ciudad Administrativa. Por cada uno que retiran las autoridades, aparecen dos o tres, como verdolagas.



