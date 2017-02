Importante que existan canales de diálogo entre México y EU: Rubin Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Es muy importante que hayan dialogado. Es vital que existan estos canales de diálogo, la relación bilateral es de suma importancia para mexicanos y para millones de americanos”, resaltó.

De la reunión que sostendrán Tillerson y Kelly con el mandatario mexicano, el republicano destacó que es una oportunidad para el presidente Enrique Peña Nieto para que diga lo que opina de la relación y hacia dónde quiere ir. Es de vital importancia que se siente el señor presidente con estos funcionarios y mandar la señal de lo que no le parece a México”, comentó.

Al referirse al tema de las deportaciones, Rubin detalló que dichas acciones están orientadas a los que tienen antecedentes penales, lo que a su parecer es “muy válido”. No creo que Estados Unidos quiera criminales de otras naciones. Sin duda algunas deportaciones masivas no se darán porque paralizarían la actividad económica, lo que se espera ahora es una reforma migratoria para regularizar a los millones de trabajadores que están en Estados Unidos”, agregó.

Sobre el tema de su candidatura para ser elegido embajador de Estados Unidos en México, dijo:

Lo que busco es contribuir para que la relación sea más fuerte, estoy más que dispuesto a hacerlo, la solución de la situación que vivimos es trabajar conjuntamente”, recalcó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, resaltó que es muy importante que los secretarios de Estado, Rex Tillerson y de Seguridad Interna de Estados Unidos, John Kelly, dialoguen con sus contrapartes de México, Luis Videgaray, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y Miguel Ángel Osorio Chong, de la Secretaría de Gobernación.De la reunión que sostendrán Tillerson y Kelly con el mandatario mexicano, el republicano destacó que es una oportunidad para el presidente Enrique Peña Nieto para que diga lo que opina de la relación y hacia dónde quiere ir.Al referirse al tema de las deportaciones, Rubin detalló que dichas acciones están orientadas a los que tienen antecedentes penales, lo que a su parecer es “muy válido”.Sobre el tema de su candidatura para ser elegido embajador de Estados Unidos en México, dijo: Agregar a favoritos larry rubin

estados unidos

méxico

relacion