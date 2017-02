Impuesto ecológico y Punto Final Pablo Torres Corpus

Es normal que nadie quiera pagar más impuestos, pero hasta ahora solo las empresas mineras se han manifestado airadamente en contra de la nueva tributación y es lógico, serán ellas las que más paguen por el simple hecho de que son las que más contaminan.

Creo que los impuestos son necesarios pero que en exceso asfixian a la empresa y la generación de valor, sin embargo creo que el impuesto ecológico es uno de los más justos y desde hace siglos necesario para Zacatecas.

Las mineras a diferencia de otras industrias obtienen valor al extraer materias primas no renovables, Zacatecas tiene miles de tiros o agujeros que dan cuenta como la minería no reincorpora nada de lo que extrae, ni siquiera los desechos.

Las mineras que se han instalado en Zacatecas no lo hacen porque nos quieran mucho o les haya convencido la ubicación o clima de negocios, no, se instalaron aquí porque no hay de otra, aquí es donde están las vetas que les dan riqueza y el día que se acaben se irán con la misma rapidez que se instalaron, entonces no les preocuparán ni los empleos ni las inversiones que se perderán.

A diferencia de otras industrias, las mineras no pueden mudarse porque la riqueza la obtienen de minas únicas, irrepetibles e inamovibles. Si están en Zacatecas es porque solo de aquí pueden sacar los minerales.

Por ello parece desproporcionado que se argumente que la industria minera podría extinguirse en Zacatecas por el nuevo impuesto, es cierto que en el caso de que contaminen, la ganancia neta de las mineras tendrá una merma que ronda los mil millones de pesos, pero es una nimiedad si se toma en cuenta lo que obtienen de este subsuelo, tan solo en 2015 el valor de la producción minera en Zacatecas fue superior a los 62 mil millones de pesos.

Con todo y el impuesto ecológico y en proporción a lo que la empresa tradicional tributa, las mineras aún se quedan cortas.



