Impuesto no afecta a los trabajadores: Castorena 

Expuso que éstos son utilizados por propietarios de las empresas que por años han explotado a la entidad.



La diputada priísta dijo que de acuerdo con lo que se aprobó y se publicó en el Diario Oficial con respecto al ejercicio de este impuesto, no estipula afectaciones a los trabajadores de las empresas.



Refirió que es justo que las compañías regresen algo de los recursos que obtienen para su provecho.



Aseguró que la información al respecto es pública y está disponible para que los empleados del sector conozcan los lineamientos de la ejecución del dinero que se recaude.



