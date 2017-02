Impugna Presidencia el impuesto minero de Zacatecas Redacción

El pasado 14 de febrero, Humberto Castillejos, Consejero Jurídico del Ejecutivo, presentó una controversia constitucional ante la Corte para pedir la invalidez de los artículos 6 al 36 de la Ley de Hacienda del Estado de Zacatecas, así como otras normas relacionadas con los nuevos impuestos que han creado una rebelión en la entidad.



Hasta el 16 de febrero, la Corte no había notificado la admisión a trámite de la controversia, cuyo desahogo tomaría varios meses.



Asimismo se dio a conocer que para invalidar cualquiera de los impuestos “ecológicos”, es necesario el voto de al menos 8 de los 11 ministros de la Corte.



La controversia impugna el impuesto "de remediación ambiental por extracción de materiales", que grava con diversas tarifas cada metro cúbico de piedras extraídas durante los procesos mineros, así como otro tributo que aplica 250 pesos por cada tonelada de bióxido de carbono emitido a la atmósfera.



También se cuestiona el cobro de 25 pesos por cada 100 metros cuadrados "afectados por sustancias contaminantes", y el de 100 pesos por tonelada de residuos almacenados en vertederos públicos o privados.



Zacatecas espera recaudar mil 230 millones de pesos por estos impuestos durante 2017.



Por su parte Zacatecas sostiene que no está agravando la extracción de minerales, que ya está sujeta a múltiples impuestos federales, sino que creó estos tributos con base en facultades que le otorgan las leyes generales de Equilibrio Ecológico y la de Cambio Climático.



En dichas leyes, el Congreso federal habilitó a los Estados para crear impuestos que incentiven acciones favorables al medio ambiente.



Varias empresas mineras, el sindicato de ese sector, y otras firmas como Grupo Modelo, ya promovieron amparos para impugnar estos impuestos, que afirman, son contrarios a veinte artículos de la Constitución federal.



Pero los amparos, en caso de ser concedidos, sólo beneficiarían a quienes los promovieron, mientras que el fallo de la Corte en la controversia tendría efectos generales.



Las empresas que soliciten una suspensión para no pagar los impuestos mientras litigan, de todos modos tendrán que presentar a la Secretaría de Finanzas de Zacatecas una garantía por el monto que les correspondería tributar.



Con información de Reforma



