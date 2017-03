Impulsa Tello construcción de viviendas para personas de escasos recursos Redacción

"3 mil 185 viviendas jamás serán una obra de relumbrón, pero mientras eleve la calidad de vida de más de 13 mil zacatecanos sabremos que se hacen las cosas de manera correcta", dijo el mandatario en el evento donde se anunció el apoyo en vivienda que se materializará antes de concluir este año.



Este miércoles, en Ciudad Administrativa, Alejandro Tello firmó el convenio de colaboración con las empresas constructoras Hábitat para la Humanidad México AC, Mia, Mova Desarrolladora &Promotora y LM Construcciones SA de CV, que serán las encargadas de ejecutar las nuevas viviendas o, en su caso, el mejoramiento de algunas.



Al evento acudieron 48 presidentes municipales o autoridades edilicias para incluirse en la firma de convenio, a fin de que el proyecto se extienda al mayor número de regiones del estado, en el entendido además que en la inversión hay mezcla de recursos federales, estatales, municipales y del beneficiario.



El Gobernador Tello consideró que la vivienda es una necesidad básica y un derecho humano que los gobiernos están obligados a atender, por lo que, a través de esta acción, se busca mantener un equilibrio entre atender a los municipios más rezagados y los que tienen mayor demanda en vivienda.



En ese sentido, el Jefe del Ejecutivo aprovechó para instruir al Secretario de Vivienda, Ismael Solís Mares, a que busque por todas la vías que la construcción de las casas y la compra de materiales quede en proveedores locales para dar trabajo a zacatecanos y generar a la par derrama económica en el entorno regional.



Destacó, además, que este 2017 se rebasará el número de viviendas que se entregaron en los últimos cuatro años; de 2013 a 2016 fueron 3 mil 004 casas y este año serán 3 mil 185, lo cual destacó el mandatario como un logro importante para beneficiar a miles de personas que actualmente viven en condiciones infrahumanas.



Durante la presentación de proyecto, el Secretario de Vivienda, Ismael Solís, destacó que cada uno de los beneficiarios deberá aportar 55 mil 726 pesos y el resto lo recibirá como subsidio de los tres órdenes de gobierno. El monto global de cada una de las construcciones será de 132 mil 277 pesos y cada esquema variará de acuerdo a la solución habitacional registrada por cada organismo ejecutor de obra.



Las primeras entregas de materiales comenzarán en los meses de mayo y junio y todo el proceso concluirá en octubre-noviembre. Se tratará de casas habitacionales de 44 metros cuadrados y entre los criterios para ser beneficiario están el no tener casa, contar con un terreno con servicios, hacer la aportación económica, no estar en buró de crédito y no haber recibido algún otro subsidio.



Ismael Solís agregó que actualmente Zacatecas tiene 418 mil 850 viviendas y se estima un rezago de 71 mil casas, por lo que con la decisión del Gobernador Tello se pretende reducir el hacinamiento en la entidad, disminuir los indicadores de carencia y apostarle a las ecotecnologías.





