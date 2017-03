Impunidad, segundo flagelo a vencer en México: aspirante a fiscal Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Antonio Sam Báez aseveró que la Fiscalía deberá trabajar de manera coordinada con entes de investigación independientes y poseer agencias de inteligencia propias



En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.



El participante en el proceso de reclutamiento para la Fiscalía dijo a Imagen Informativa Primera Edición que en esta ‘época la corrupción es uno de los temas más espinosos. Hay una demanda’ de toda la sociedad para que haya transparencia en el manejo de los recursos federales ‘y creo que cuento con el perfil adecuado’. He sido jefe de Asuntos Internos y Contraloría en la procuraduría de Baja California, y de Asuntos Legales Internacionales de la Procuraduría General de la República (PGR). Se trata de un reto para México. Aunado a esta problemática está la impunidad y el hecho de que no se aplican las leyes como se debe, porque leyes siempre hemos tenido”.

Lamentó que, a lo largo de los tres niveles de gobierno de la nación, ‘hay un laxocontrol’ para con la participación de enriquecimiento ilícito de funcionarios de todas las coaliciones políticas, porque ninguna se salva’. Dijo que un sentimiento de impotencia embarga a los ciudadanos al ver ‘cómo nuestros impuestos se malgastan y se roban de manera’ impune.

Hay que apretar mano dura y aplicar sanciones. La política es para servir y no para corromper. Sería muy frustrante que la Fiscalía terminará en un combate simulado. La reforma para la Fiscalía está bien encaminada, en lo general. Tiene que ser plenamente autónoma. Si depende de la PGR seguirá estando atada de manos”.

Puntualizó que la Fiscalía también debe trabajar coordinadamente con agencias de investigación para tener atributos y funciones de atracción legal. ‘Si no tenemos fiscales, policías y agentes bien capacitados, no se tendrán resultados favorables’ Tentativamente, el siguiente jueves y viernes iniciarían las entrevistas.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Antonio Sam Báez, aspirante a Fiscal Anticorrupción, comentó esta mañana que, en efecto, la corrupción es un tema que molesta a la ciudadanía actual; sin embargo, consideró que otro flagelo hermano de esta conducta delictiva, y con una importancia de igual envergadura, es la ‘impunidad’ de la que gozan los funcionarios públicos del país.En entrevista telefónica con Pascal Beltrán del Río para Grupo Imagen.El participante en el proceso de reclutamiento para la Fiscalía dijo a Imagen Informativa Primera Edición que en esta ‘época la corrupción es uno de los temas más espinosos. Hay una demanda’ de toda la sociedad para que haya transparencia en el manejo de los recursos federales ‘y creo que cuento con el perfil adecuado’.Lamentó que, a lo largo de los tres niveles de gobierno de la nación, ‘hay un laxocontrol’ para con la participación de enriquecimiento ilícito de funcionarios de todas las coaliciones políticas, porque ninguna se salva’. Dijo que un sentimiento de impotencia embarga a los ciudadanos al ver ‘cómo nuestros impuestos se malgastan y se roban de manera’ impune.Puntualizó que la Fiscalía también debe trabajar coordinadamente con agencias de investigación para tener atributos y funciones de atracción legal. ‘Si no tenemos fiscales, policías y agentes bien capacitados, no se tendrán resultados favorables’ Tentativamente, el siguiente jueves y viernes iniciarían las entrevistas. Agregar a favoritos aspirante

fiscal

méxico

antonio sam báez