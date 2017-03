IMSS invierte casi 30 mdp en unidades médicas en QRoo Excélsior

Las 20 guarderías del IMSS en Quintana Roo se suman al programa de certificación de educación preescolar, el cual ya opera en 16 estados, lo que significa un avance nacional de 46%.



Con el gobernador Carlos Joaquín González, el director general del Instituto dio el banderazo de salida a 5 ambulancias y recorrió el Hospital General Regional No. 17 para supervisar la atención médica.



Ante el repunte del empleo formal en Quintana Roo, que crece al 10 por ciento promedio anual, el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, anunció hoy inversiones por 284 millones de pesos en infraestructura médica para el periodo 2017-2018, a fin de mejorar el servicio.



En gira de trabajo por el estado, con el gobernador Carlos Joaquín González, el titular del Seguro Social detalló que por instrucción del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, se entregarán dos nuevas Unidades de Medicina Familiar en los municipios de Benito Juárez y Tulum, así como dos nuevas guarderías.



Dichas clínicas, dijo, ya están fondeadas y autorizadas, y constituyen el modelo más amplio de atención con 10 consultorios de medicina familiar, cinco de medicina preventiva y la capacidad de otorgar 460 consultas al día.



Arriola Peñalosa destacó que el IMSS en la entidad tendrá una importante expansión del servicio y se atenderán “viejas demandas” de la derechohabiencia con un quirófano adicional y la ampliación a 35 camas en el hospital de Cozumel y la renovación del área de urgencias en el hospital de Chetumal. "Esos hospitales hay que seguir conservándolos, es infraestructura que se construyó hace ya años y hay que seguir ampliando. Quiero dejarles aquí a todos ustedes el mensaje del Presidente de México respecto al reconocimiento del desarrollo de este estado y al acompañamiento que tenemos que seguir haciendo de ese crecimiento”, enfatizó el Director General del Seguro Social. En este marco, las 20 guarderías del IMSS en Quintana Roo se suman al programa de certificación de educación preescolar, el cual ya opera en 16 estados, lo que significa un avance nacional de 46 por ciento.



En su oportunidad, el gobernador Carlos Joaquín González destacó el beneficio que tendrán tres mil 400 niñas y niños, “pues las guarderías son, sin duda, algo de real importancia y relevancia para Quintana Roo, que tiene mamás, papás, que trabajan todo el día muchas horas, ambos en muchos casos, y la necesidad de tener un lugar donde dejar a los niños, que los cuiden, que aprendan y que además tengan la posibilidad de educarse, de comer bien y estar saludables, lo hace fundamental”.



La señora Merari Sánchez López, en representación de las mamás con hijas e hijos inscritos en guardería IMSS, enfatizó que antes muchas de las trabajadoras preferían sacar a sus hijos de la guardería al cumplir los tres años para inscribirlos en un jardín de niños; ahora se podrán quedar porque ya cursarán el primer grado de preescolar y las mamás podremos seguir gozando del beneficio de la guardería e ir a trabajar sin preocuparnos.



Posteriormente, el titular del IMSS y el gobernador dieron el banderazo de salida a cinco ambulancias, a las que se destinó una inversión de 6.2 millones de pesos, y visitaron el Hospital General Regional No. 17, que atiende a más de 260 mil derechohabientes.



Acompañaron al titular del Seguro Social y al gobernador en gira de trabajo, el presidente municipal de Benito Juárez, Remberto Estrada Barba; la presidenta del Sistema DIF en Quintana Roo, Gabriela Rejón de Joaquín; la secretaria de Educación y Cultura del Estado, Marisol Alamilla Betancourt; el delegado del IMSS en Quintana Roo, Flavio Carlos Rosado, así como legisladores federales y locales, entre otros.



