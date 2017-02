​IMSS trabaja en programa Pass Redacción

A través de este programa se busca contribuir al mejoramiento del estado de salud de los pacientes, así como la prevención y/o control, de enfermedades y sus complicaciones, tales como las crónico degenerativas dentro de las que destaca hipertensión, diabetes tipo dos, sobrepeso y obesidad, además de las de salud mental como ansiedad, depresión, sobre peso y obesidad y en niños y jóvenes.



“La consulta al médico familiar de manera periódica es fundamental, gracias al cumplimiento de esta responsabilidad en salud, se permite detectar posibles riesgos y es ahí cuando el médico decide o no referir a los pacientes para ser parte de este programa y trabajar con el fin de reducir complicaciones, a través de un compromiso específico según sea el problema que se presente”, dio a conocer el jefe del departamento de Prestaciones Sociales Octavio Moreno Toribio.



El programa PASS, va dirigido a pacientes que son referidos y que por ello se consideran dentro de un grupo especial para que sean partícipes de actividades asignadas dentro las que destaca la realización de 32 horas de deporte, actividad física o danza y 22 horas de atención social, así como 22 horas de orientación alimentaria, este programa tiene una durabilidad de dos trimestres y cada trimestre se hace una valoración, para verificar resultados.



Moreno Toribio destacó que para formar parte del programa “el paciente debe estar de acuerdo con ello, después de ser referido por su médico Familiar, el paciente acude a Trabajo Social, para que le expliquen la funcionalidad del programa y firme su carta compromiso y proceder a hacer la inscripción a PASS”.



Cabe destacar que existen algunas características que hacen que algunos pacientes no sean referidos y esas son: tener glucemia mayor de 250mg/dl., desprendimiento de retina, hipertensión no controlada, limitación osteomuscular, trastorno del equilibrio, ulceras en extremidades inferiores, enfermedades infecciosas, neuropatía diabética, enfermedad articular degenerativa, alteración cardiovascular y embarazo.



