Inadecuado, traslado de la carne: Martínez

En próximos días, se prevé que personal de la Secretaría de Salud del Estado visite el inmueble para realizar una revisión que será complemento a las inspecciones que se realizaron el año pasado y por la cuál, se emitieron algunas recomendaciones.



Pese a ello, el responsable del área en la Jurisdicción Sanitaria, José Ángel Martínez Delgado, aseguró que no hay riesgos para los consumidores.



Expuso que hasta el momento, no se han registrado reportes de carne en mal estado por parte de los tablajeros y responsables de la venta del producto, quienes tienen presentes las características que pueden representar un riesgo para sus consumidores.



El funcionario estatal dijo que si bien la manera en que se transporta actualmente la carne, en un solo vehículo donde se tiene producto de res y puerco, sí se identifica como una práctica no adecuada, no simboliza un riesgo grave para quienes compran el producto.



Martínez Delgado refirió que tiene contacto de manera constante con los expendedores para verificar también las condiciones en las que reciben la carne y hasta el momento, carecen de alguna queja en específico.



ssz

jurisdicción sanitaria

rastro