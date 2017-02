Inaugura Judit Guerrero juegos deportivos escolares Redacción

En la Unidad Deportiva Colinas del Padre y acompañada de Sergio Maldonado Chávez, supervisor de zona, así como de Irma Esthela Nava Delgado, jefa de sector primarias federalizadas en el estado, la primer edil externó su confianza en que de estos grupos escolares saldrán los mejores deportistas que habrán de representar al municipio en otra etapa, en cinco disciplinas deportivas.



Agregó: “A ustedes los niños tenemos que pedirles perdón nosotros los políticos, los adultos, porque no les estamos dejando un mundo adecuado; ustedes están dispuestos a ponerle fe, emoción, compromiso y esfuerzo a lo que hacen y la verdad es que nosotros reciprocamos en muy poco el futuro que les podamos generar”.



Judit Guerrero pidió a las autoridades educativas que se sumen al esfuerzo del municipio de mejorarles un mejor entorno para los niños y los jóvenes y las instó a brindarles el apoyo y la orientación ante circunstancias de vida que pudieran influir en que de pronto se vean inmersos en las drogas o la delincuencia organizada.



“Necesitamos unir fuerzas, ustedes, nuestros niños van a ser nuestros mejores aliados”, externó la alcaldesa al tiempo que lamentaba los hechos violentos que se han registrado en las últimas fechas en la capital del estado, en los que la mayoría de los decesos, son de menores de edad.



“Quiero pedirles de favor que me ayuden a cuidar de ustedes mismos; cuando se sientan amenazados por alguna situación, recurran a sus maestros o a sus autoridades. Yo me comprometo a tener una policía de proximidad, a tener calles limpias y tener unidades deportivas como esta”.



Yo estoy comprometida a trabajar de tiempo completo por ustedes, dijo a los estudiantes, “también me he comprometido a hacer uso eficiente y puntual del recurso público. Me voy a empeñar en que los espacios deportivos que tengamos sean dignos y otros recreativos los podamos recuperar”.



Luego de rendir honores al lábaro patrio y presenciar el encendido del fuego de los juegos escolares a cargo de un pequeño futbolista de la primaria de Cieneguillas, así como la rendición del juramento deportivo por otro de sus compañeros, la presidente municipal dio por iniciados los encuentros de ajedrez, atletismo, futbol, basquetbol y handball a los que asistieron además, el síndico José Encarnación Rivera, la regidora Yesenia Martínez y la directora del Deporte, Corina Torres.



