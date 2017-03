Inauguran domo en cancha de usos múltiples en El Durazno Redacción

El alcalde reconoció el esfuerzo de los paisanos que en la Unión Americana se organizan para trabajar a favor de los beneficios no sólo de su lugar de origen, sino de su país, al contribuir como es el caso de esta obra con otras comunidades.



Informó que se dio seguimiento a la gestión buscando los recursos para ejecutar la obra que costó a cada una de las partes la cantidad de 472 mil 917 pesos, al ser uno de los domos más grandes del municipio, existía la preocupación por ser también uno de los lugares más importantes de Jerez.



Felicitó a quienes encabezaron el proyecto representando su comunidad e invirtiéndole a ella, vale la pena reconocer el esfuerzo de la gente que lleva a cabo la gestión de esa y otras necesidades, dijo el munícipe, quien además en respuesta al problema de electricidad común en El Durazno, anunció que se ejecutará un proyecto para la electrificación adecuada con aportaciones de los gobiernos estatal y municipal.



Habitantes de la comunidad representados por Gerardo Bañuelos delegado municipal, agradecieron a las autoridades, por incluir a las comunidades rurales en sus proyectos, lo que muchas administraciones no hacen, al menos en el caso de El Durazno.



Carlos Castañón quien habló a nombre de los migrantes reiteró el deseo de quienes pertenecen a los clubes sociales en el vecino país del norte, de seguir siendo participes del desarrollo del municipio en general, a través de las aportaciones que con mucho esfuerzo y resultado de su trabajo que los mantiene lejos de su terruño, pueden ser un granito de arena en beneficio de quienes permanecen en Jerez.



