Incentivan el pago del predial  

En Guadalupe, los contribuyentes que paguen el impuesto predial antes del 15 de febrero podrán ser acreedores a un seguro para casa habitación contra siniestros, informó el presidente municipal Enrique Guadalupe Flores Mendoza.



Afirmó que con esta acción se busca mejorar los niveles de recaudación al inicio del año, además de incentivar a los contribuyentes cumplidos al otorgarles una protección para su vivienda.



Recordó que en el municipio se tienen registrados alrededor de 85 mil lotes y en promedio el 65% pagan en tiempo y forma el impuesto, aunque con este beneficio se espera que haya un incremento en la respuesta de los ciudadanos.



El alcalde comentó que la cobertura del seguro será durante el 2017 y dependerá en cada caso de los bienes al interior del domicilio, la colonia a la que pertenece, la condición económica del contribuyente y el importe por el pago del predial.



Además, Enrique Guadalupe Flores reiteró que durante enero se ofrecerá un 15% de descuento en el pago de este impuesto, en febrero será del 10% y en marzo, del 5%, mientras que en multas y recargos habrá descuentos del 50%, 30% y 15%, respectivamente.



Explicó que el año pasado se tuvo una recaudación por el impuesto predial superior a los 24 millones de pesos, los cuales llegaron a los 32 millones de pesos al incluir las multas y recargos, por lo que dijo confiar en que este año se supere esta meta a fin de ofrecer mejores servicios a la ciudadanía.



Asimismo, el presidente municipal detalló que para contribuir al pago justo del predial se puso en marcha el Programa de Autocorrección Catastral, con el que se pretende tener un incremento de alrededor de 30% en la recaudación a fin de mejorar los servicios públicos.



Expuso que el objetivo del programa es que el contribuyente comparezca ante el municipio y manifieste de manera voluntaria el incremento de la superficie de terreno o el aumento de la construcción de la propiedad para que realice el pago del predial correspondiente al valor real durante el 2017.



En Zacatecas

En la capital, el tesorero José de Jesús Salinas de Ávila informó que hasta el último día de enero, las personas que paguen con puntualidad obtendrán un descuento de 25%; si el pago se realiza durante febrero se les descontará 20% y si se hace hasta marzo, obtendrán el 15 por ciento.



Salinas de Ávila resaltó que para este 2017 se programó este plan de incentivos fiscales con el objetivo de apoyar a la economía de las familias capitalinas ante la escalada de aumentos en distintos productos.

Ello con el objetivo de que cumplan en tiempo y forma en su pago, ya que ese ingreso le permitirá al Municipio mantener la operación de los servicios públicos.



De no recibir este impuesto, dijo, no se tendría la posibilidad de cumplir con la recolección de residuos sólidos, seguridad pública y alumbrado, entre otros que se prestan a la población.



