Incluso en estos tiempos

Son mas cosas que nos unen que las que nos separan, el ser humano es un ser social por naturaleza, trascendente e irrepetible, se diferencia de los animales por su inteligencia, los animales tienen reacciones instintivas que los obligan a hacer ciertas cosas y les impide hacer otras. Los seres humanos por el contrario vivimos conformes a reglas, normas y a un raciocinio. Cada ser humano, cada animal, cada árbol, cada flor y cualquier forma de vida es en sí misma es algo especial, una peculiaridad y únicos en todo aspecto. Pero sólo la forma de vida humana, es capaz de pensar y actuar de manera consciente; y de ese modo es la más especial entre todas las formas de vida.



Pero que nuestro propósito principal, es ayudar a otros, y si no podemos ayudarles, al menos no les hagamos daño. Cuando practicamos el agradecimiento, hay un sentido de respeto hacia los demás.

Lo que nos une es el amor, respeto, tolerancia, prudencia, cautela servicio, responsabilidad, lealtad, familia, patria, estado, municipio, colonia, y mas acciones que nos pueden llevar a ser mejores. Somos parte de un mismo planeta que debemos cuidar para vivir en armonía con la naturaleza, es otra coincidencia que como seres humanos tenemos. Es responsabilidad de todos cuidar el entorno donde vivimos, enseñar a las nuevas generaciones los hábitos por la cultura del medio ambiente, cuando veamos basura, recojámosla y con este acto daremos testimonio a los demás.



Si no aprendemos a cuidar nuestros pensamientos podemos llegar a enfermarnos y a vivir con angustia y desesperación. Pero tenemos que luchar contra ellos y como dice mi Maestro S.S. Dalai Lama; “el enojo, orgullo, celos y competencia son nuestros enemigos y si no perdonas por amor, perdona al menos por egoísmo, por tu propio bienestar”



La clave de la felicidad reside en la fuerza de la serenidad interior, por tanto practicar el respeto, la tolerancia y la fraternidad hacen grande al hombre y su entorno.



Estaba terminado de escribir esta colaboración cuando me entere de la muerte de mi amigo Carlos Chacón Quintana (QEPD) mi recuerdo y a su familia solidaridad y afecto.





