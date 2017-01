Incluye impuesto vehicular cobro para infraestructura Alejandro Wong

Entre ellos se incluye un concepto para infraestructura y un aumento en las contribuciones para la UAZ del 5 al 10 por ciento.



El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, explicó que el aumento en los impuestos dependería del vehículo en cuestión.



Según cotizaciones del portal oficial de la Secretaría de Finanzas (Sefin), www.finanzas.gob.mx, en automóviles que tendrán que pagar entre 3 mil y 3 mil 700 pesos en total, se contempla un cobro de 405 pesos por concepto de infraestructura, más 41 pesos de aportación a la UAZ.



Es decir, al menos en este rango, estos rubros representarían del 12 a casi el 15% del total.

En el caso de un cobro total de 3 mil 46 pesos, por ejemplo, se incluiría mil pesos del plaqueo y 100 adicionales para la UAZ; 1,350 pesos del control vehicular y 135 más para la universidad, además de 15 pesos para la Cruz Roja y los 405 pesos para infraestructura más 41 extras para la máxima casa de estudios.



Miranda Castro argumentó la necesidad de cobrar el concepto a la infraestructura, ya que es un recurso 100% etiquetado para que se puedan hacer obras de pavimentación, obras para cambiar las líneas de conducción del agua” y evitar que se desperdicie, entre otros.



Explicó que para este tipo de obras “prácticamente en seis años no se invertía, debido a la presión del gasto educativo”.



Refirió que también aumentó la contribución para el apoyo a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) de un 5 al 10% en algunos conceptos y refirió que los diputados locales tuvieron a bien contemplar estas disposiciones.



El titular de la Secretaría de Finanzas adelantó que esta semana darán a conocer un programa de estímulos fiscales, en los que variaría el porcentaje de beneficio para quienes liquidaran el impuesto en enero, febrero o marzo.



También se contemplan descuentos en trámites del cambio de propietario.



Jorge Miranda recordó que la tenencia está exenta y el concepto del control vehicular viene siendo el que se manejaba como refrendo.



Aunque refirió que el porcentaje de lo que podría aumentar el pago de los impuestos de un vehículo del año pasado al actual dependería de cada caso en particular, reconoció que los incrementos serían significativos.



