Incrementan infracciones de tránsito en temporada navideña

Sin embargo, expresaron que debido a la naturaleza de ésta época y a que en dicha zona se comercializan en gran medida juguetes, regalos y artículos alusivos, se brinda una tolerancia de máximo 15 minutos para que no generar disturbios y respetar en su totalidad el reglamento.



En el caso de vehículos foráneos, los oficiales refirieron que no se les ha girado la orden de emitir multas de cortesía, por lo que es complicado dar una infracción normal ya que deberían retener una de las placas o un documento oficial como la licencia de conducir. Pese a ello, al igual que las unidades locales, no están exentos de ser llevados al corralón.



Elementos de diversos municipios de la entidad fueron destinados a reforzar la seguridad y el orden vial en el centro, sobre todo por las actividades culturales que se realizan a diario y a que hay una afluencia importante de turistas, con lo que aumenta el flujo vehicular.



Todos los oficiales entrevistados coincidieron en que con la llegada de Miguel Rivera Villa a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad se han hecho más estrictos los procesos y en consecuencia, sus responsabilidades son mayores.



No obstante, catalogaron la nueva forma de operar como una buena estrategia para fortalecer el trabajo que realizan, y aunque eso significa que en la mayoría de los casos los automovilistas se inconformen, a largo plazo se transformará la cultura vial de todos los ciudadanos para que se respeten tanto las líneas amarillas, cajones y rampas para discapacitados, así como los límites de velocidad y la reducción del uso de teléfonos celulares.



Las nuevas medidas se aplican por igual a vehículos oficiales que no respetan el reglamento, hecho que durante la pasada administración generaba mucha controversia con los demás usuarios ya que tachaban de injusta la arbitrariedad de las dependencias de gobierno para librarse de las disposiciones oficiales Tránsito.



