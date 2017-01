Incufidez da a conocer su plan estratégico a entrenadores Redacción

Compartir: Liga Compartir: Según el estudio de las 42 asociaciones de deporte convencional, solamente 15 dan resultados positivos. (Cortesía) Adolfo Márquez Vera, presentó a entrenadores de diferentes disciplinas deportivas el Plan Estratégico del Deporte en Zacatecas y su Organización.



Tal y como lo externó en rueda de prensa con representantes de medios de comunicación y con presidentes de asociaciones deportivas en su momento, ahora se dirigió a entrenadores e instructores, para plantear la problemática que vive en la actualidad el deporte zacatecano.



El Plan Estratégico del Deporte en Zacatecas y su Organización es flexible, global, operativo, participativo, formal y conocido, con fases de planificación analítica externa, analítica interna y proyectiva.



Con el diagnóstico interno y externo, Adolfo Márquez Vera detalló que en Zacatecas, de forma similar al país, los padecimientos crónicos constituyen el principal reto en salud, ya que el 52.2% de los mexicanos mayores de 18 años no hace ninguna actividad física.



En cuanto a la actividad deportiva, el funcionario del deporte zacatecano presentó cifras de deportistas afiliados en asociaciones deportivas registradas en el Instituto, así como la posición de acuerdo a la participación histórica en Olimpiada y Paralimpiada Nacional.



De las 42 asociaciones de deporte convencional, solamente 15 dan resultados positivos y de las 5 de deporte adaptado, solamente 3 brillan con luz propia, por tal motivo, el exhorto a sumarse al trabajo diferente y juntos, para revertir la situación.



Resaltó que el presupuesto federal solicitado para el 2017, es por la cantidad de 407 millones 282 mil 189 pesos, que se aplicarán correctamente, luego de diagnosticar que la administración anterior no pudo comprobar a la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), la cantidad de 149 millones 675 mil 22 pesos en el periodo 2011 al 2015.



El monto transferido por CONADE en materia de infraestructura durante ese lapso de tiempo fue de 315 millones 992 mil 525 pesos y como no se comprobó las 100%, para 2015 y 2016, ya no otorgó recursos, a tal grado que la nueva administración de Incufidez con Adolfo Márquez Vera al frente, inició el ejercicio sin presupuesto.



Márquez Vera después del diagnóstico y de tomar acciones para revertir resultados nada halagadores para nuestra patria chica, mencionó que a la fecha hay 35 entrenadores, 63 promotores y 108 deportistas que reciben apoyo estatal por la cantidad de 4 millones 865 mil 400 pesos anuales.





