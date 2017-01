Incufidez pretende cobrar por utilizar espacios deportivos Redacción

Con la finalidad de establecer acuerdos y nuevos lineamientos con personas que promueven las diferentes disciplinas deportivas y, que hacen uso de las instalaciones administradas por Incufidez, el funcionario del deporte zacatecano solicitó el apoyo para implementar cuotas en convenio para dar mantenimiento a las mismas.



Tras agradecer la nutrida asistencia de presidente de ligas y clubes de distintas áreas deportivas, categorías y ramas, Adolfo Márquez Vera, presentó el diagnóstico del Instituto de Cultura Física y Deporte del Estado de Zacatecas (Incufidez) y su financiamiento.



Ejemplificó con el costo de un millón 600 mil pesos para rehabilitar la cancha de fútbol con pasto sintético “Carlos Vega Villalba” y 120 mil de mantenimiento preventivo, además de 18 mil por concepto de luz en cada una de las instalaciones, tales como Parque de Béisbol Zacatecas y Estadio Olímpico “Francisco Villa”.



Por tal motivo, solicitó el respaldo de ligas y clubes para implementar cuotas en convenio por uso de instalación, con el compromiso de que todo lo ingresado se refleje en el mantenimiento de las mismas, que a decir verdad, es necesario dignificar, pero además, acrecentar para otorgar atención a la población zacatecana.



Informó que Zacatecas es el único estado en el que no se paga nada por hacer uso de instalaciones deportivas, por tal motivo, hizo entrega de algunos documentos que deberán analizar los presidentes de ligas, clubes y equipos que hacen utilizan los espacios físicos y que, para la próxima reunión, presenten propuestas para establecer compromisos formales.



Después de escuchar a representantes de karate do, esgrima, tiro con arco, fútbol, entre otros, Adolfo Márquez Vera mencionó la importancia de racionalizar el tiempo y espacio, porque hay quienes ocupan la instalación hasta por cuatro horas continuas, sin realizar ninguna retribución al Incufidez, pese a que cobran cuotas por concepto de inscripción y mensualidad.



En ese sentido, se manifestaron los dirigentes de fútbol femenil, tiro con arco y esgrima, con éstos últimos hubo polémica, ya que en alguna ocasión representaron a Durango y no a Zacatecas, con el argumento de que existen diferencias con la presidenta de su asociación.







