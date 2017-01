Incufidez se prepara para albergar la Olimpiada Regional Redacción

Olimpiada Estatal y Regional Zacatecas 2017, en la Villa Deportiva de Incufidez, proyectó el grado de avances en cuestión de instalaciones, hotelería, sala de prensa y calendarización de competencias, ante su equipo de trabajo.



Con la finalidad de pulir detalles y situaciones que pudiesen presentarse, previo a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), dé o no luz verde a deportes de conjunto, charrería y otras disciplinas, el trabajo se lleva a cabo para no verse sorprendidos en cuanto a tiempo.



Jeroham Martínez García, jefe del departamento selectivo y profesional de Incufidez, anunció que el próximo viernes en lugar por definir, tendrá verificativo la reunión del Sub Director de Desarrollo Estratégico del Deporte Estatal y Municipal de la CONADE, Arturo Ramírez Jaime con directores de los Institutos del Deporte de Aguascalientes, Chihuahua, Durango y Zacatecas.



