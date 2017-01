Indagan a directivos del Reclusorio Norte Excélsior

Luis Valdés Crispín, el custodio grabado en actos de corrupción, ya está en el Reclusorio Oriente, pero ahora no en labores de vigilancia, sino interno en calidad de detenido: “(Faltan) los otros custodios; como todavía no tenemos el reportaje completo, entonces vamos viendo lo que se está sacando. Los custodios que aparecieron están declarando ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Anoche (jueves), una vez terminado el noticiario de Ciro Gómez Ley-

va, en Imagen Televisión, nos quedamos trabajando hasta las 4 de la mañana para trasladar de inmediato a todos los reclusos que vimos en este segmento”, señaló Mercado.



Dijo que 15 reclusos han sido trasladados a otros centros penitenciarios y que mandos y mandos medios del Reclusorio Norte están bajo investigación: “Los directivos han entregado su puesto y su renuncia (entre ellos el director del penal, Rafael Oñate Farfán). En este momento les hemos dicho que den la cara, que se tiene a los reclusos ahí declarando, dentro de los centros, para que presenten a los custodios”.



En tanto, el titular del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Edgar Elías Azar, considera que lo ocurrido en el Reclusorio Norte es también responsabilidad del gobierno federal: “Lo que se tiene que entender es que en el tema de Reclusorios de la Ciudad de México es una responsabilidad compartida, y lo que se tiene que entender también es que el tema tiene muchísimos años, y que si las fuerzas federales y locales no se conjuntan para resolver el problema, esto no tendrá solución”.



Los funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México estuvieron en Morelia, Michoacán, en una ceremonia para hermanar a las dos entidades, evento encabezado por el gobernador Silvano Aureoles y el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.



