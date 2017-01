Indigna en redes youtuber que dio galletas con pasta dental a indigente Excélsior

Resulta que este youtuber que se hace llamar ReSet, le pareció ‘interesante’ aceptar el reto de obsequiar unas galletas rellenas con pasta dental a un indigente.



El pasado 1 de noviembre a las 10:34 de la noche, ReSet recibió el reto de Luis Feik, quien con cinismo le instaba a comprar unas galletas Oreo, les quitará “la cremita” y en su lugar pusiera pasta dental y se las diera a “alguien en la calle Disney XD Latinoamérica”.



La respuesta del joven de 19 años fue inmediata:



Me parece interesante este reto, así que vamos a hacerlo… y quiero hacer otro reto más dentro de este reto y es: ‘Regalar dinero a gente que lo necesita… voy a darle 20 pavos a gente necesitada y también los oreo con pasta dental. Vamos a ver cómo me sale esto”.



Y una vez realizado el cambio, salió a la calle, se acercó a un indigente, quien agradeció el gesto, sin saber, que sería el protagonista del guión de un tipo que lo que buscaba era ganar más likes y seguidores.



Lo que no pasó por su mente fue que cientos de seguidores le dieron la espalda y lo criticaron por su bajeza.



Ante ello subió otros dos videos, uno en que regresaba al sitio y tras localizar al indigente, le dio dinero; en otro, ofreció disculpas por los temas que manejaba, lo que empeoró los cuestionamientos.



​No son nuevos los excesos de este personaje, youtube.wikia.com expuso que el pasado 23 de diciembre de 2016, Dalas Review subió un video cuestionando a ReSet por los retos que aceptaba martirizando gatos, lo que provocó que 5 mil suscriptores abandonaran a Kan-Hua.



