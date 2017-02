Indignación por corruptela, motivo para buscar Fiscalía Anticorrupción: De la Vega Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



En entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, Torres de la Vega explicó que durante su vida personal y profesional siempre ha considerado importantes la ética, la transparencia y el combate a la corrupción.



“La transparencia siempre ha sido una búsqueda de vida desde que estudié derecho, porque siempre me indigné con las situaciones de corruptela. “Siempre en todas mis actividades jurídicas y de divulgación editorial ha sido importante, la ética, el combate a la corrupción, la transparencia. Entonces sí, también es un hartazgo a nivel personal”, afirmó uno de los 33 aspirantes a la Fiscalía.

Al ser cuestionado acerca de si la corrupción es peor ahora que antes, el aspirante a la Fiscalía Anticorrupción explicó que actualmente las redes sociales y los instrumentos de información han hecho posible el desvelar estos ilícitos, en comparación con décadas anteriores cuando, por ejemplo, un documento pasaba por muchas revisiones y corruptelas para darse a conocer.



Explicó que los casos de corrupción han ido trascendiendo, ya que mientras que antes se hablaba, por ejemplo, de sobornos, ahora se conocen casos en los que con los desvíos de dinero se compran medicamentos caducos para la población. “Aún en los 70 años del PRI con la alternancia de Vicente Fox no había tanta corrupción. Pasamos de los sobornos a cosas más trascendentes en los que hay más afectados en el universo de la corrupción como niños quemados”, afirmó.



elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- La indignación y el hartazgo por la corrupción en México son algunos de los motivos por los cuales Mario Enrique Velasco Torres de la Vega busca ser el Fiscal Anticorrupción.En entrevista con el periodista Pascal Beltrán del Río, Torres de la Vega explicó que durante su vida personal y profesional siempre ha considerado importantes la ética, la transparencia y el combate a la corrupción.“La transparencia siempre ha sido una búsqueda de vida desde que estudié derecho, porque siempre me indigné con las situaciones de corruptela.Al ser cuestionado acerca de si la corrupción es peor ahora que antes, el aspirante a la Fiscalía Anticorrupción explicó que actualmente las redes sociales y los instrumentos de información han hecho posible el desvelar estos ilícitos, en comparación con décadas anteriores cuando, por ejemplo, un documento pasaba por muchas revisiones y corruptelas para darse a conocer.Explicó que los casos de corrupción han ido trascendiendo, ya que mientras que antes se hablaba, por ejemplo, de sobornos, ahora se conocen casos en los que con los desvíos de dinero se compran medicamentos caducos para la población. Agregar a favoritos mario enrique velasco torres de la vega

fiscal

anticorrupción

corruptela