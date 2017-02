Indignante que en pleno Siglo 21 Cuba niegue la entrada: Calderón Excélsior

En entrevista con Yuridia Sierra para Imagen Televisión, Felipe Calderón consideró que, esta acción muestra que el gobierno cubano tiene una ‘especie de paranoia’ en torno a las reuniones y actos que tienen que ver con personajes opositores. Espero que sea por las razones correctas, pero sí, es muy decepcionante, indignante más bien, que simplemente y sencillamente se nos niegue la posibilidad de entrar a Cuba, y para un motivo que es noble, el homenaje de Oswaldo Payá, quien muriera en un accidente automovilístico, por lo menos muy controversial”, indicó.



Es muy indignante que esto siga ocurriendo esta situación en pleno Siglo 21, la indiferencia, y todavía más que haya gente que no sólo mil hacia otro lado de dónde hay dictaduras de izquierda, sino que aplaude cuando se presentan este tipo de cosas”, señaló.

Señaló que, tras hacer pública la situación, ha sido sorprendido por las muestras de apoyo que le han extendido miles de personas a través de redes sociales.

Es increíble que esto pase ahora, y que haya esta apatía, indiferencia en muchos, aunque también con esto me ha llegado la solidaridad de miles de gentes que la verdad, que me han expresado su solidaridad, su indignación y que ojalá que algún día esto ya no pase, espero trabajar por esto hacia el futuro”, refirió.

Mencionó que, tras ser notificado sobre su imposibilidad para viajar a La Habana para el homenaje organizado por la familia del opositor cubano, Oswaldo Payá,tuvo comunicación con la Cancillería mexicana para informarles sobre la situación.



Calderón comentó que, incluso antes consultó la posibilidad de acudir a dicho evento, ante lo cual, reconoció que se le advirtió de la reserva que se tenía en torno al mismo.



