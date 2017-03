Indignantes, acusaciones contra Fuerzas Armadas en caso Iguala: vocero Excélsior

Cuestionado sobre estos señalamientos lanzados por el excandidato presidencial durante su gira por Estados Unidos, el funcionario advirtió que, estos no solamente son falsos sino injustos para una institución que ha demostrado su lealtad a México. "A mí como mexicano me indigna muchísimo que se haga una acusación como ésta sobre todo por ser falsa y al ser falsa es rotundamente injusta, nuestro respeto, nuestro cariño y nuestro reconocimiento a los miembros del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México”, indicó.

En conferencia de prensa en la Residencia Oficial de Los Pinos, donde se presentó la estrategia de la Sagarpa para la diversificación de mercados agroalimentarios, el Coordinador de Comunicación Social del Gobierno de la República reiteró que, las Fuerzas Armadas están integradas por elementos que tienen una formación sólida y que todos los días se sacrifican para cuidar a la población, ya sea en las tareas de seguridad o protección civil. "En nombre del Gobierno de la República solo puedo expresar nuestro reconocimiento, nuestro cariño, nuestra gratitud a los miembros del Ejército Mexicano y de la Marina Armada de México, que todos los días cumplen con una labor encomiable, son gente que viene del pueblo, es un ejército del pueblo”, señaló.

Sánchez Hernández recordó que, no es la primera vez que el político tabasqueño incurre en una acusación falsa contra las Fuerzas Armadas, pues lo hizo en febrero pasado cuando calificó de masacre el operativo de elementos de la Marina en Tepic Nayarit en febrero pasado, durante el cual se abatió a integrantes del cártel de los Beltrán Leyva.





