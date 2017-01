INE prepara otras medidas austeras; cada tres meses hará balance Excélsior

Entrevistado por Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el político destacó que “vamos a estar haciendo públicos cada tres meses cómo estamos usando los recursos”, medida que calificó de “inédita e insólita”.



Respecto a la construcción del nuevo edificio, el funcionario aseguró que “no estamos cancelando definitivamente el proyecto. lo que se hizo fue suspender los trabajos”.



Córdova Vianello agregó que están “a punto de terminar el plan de obra y lo que están planteando es que se termine el proyecto ejecutivo, el de los estudios para la realización de la obra y que, cuando haya condiciones económicas favorables, entonces, si así lo deciden, la obra pueda retomarse”.



Explicó que devuelven a la Secretaría de Hacienda mil 70 millones de pesos para que lo destinen a lo que crea necesario, y dijo que ellos van a seguir pagando 120 millones de pesos al año en rentas y traslados de personal. “Creemos que ese dinero puede tener mayores resultados en el corto y el mediano plazo, si lo comparamos con la sede del INE. Recordemos que son mil 70 millones de pesos. La cancelación del (inmueble) no tendrá multa o sanción financiera alguna. No sé si se vaya a realizar en el futuro, pero si sí se realiza, pues ya están los insumos dispuestos”, declaró en la entrevista.

Córdova señaló que como parte de las medidas de austeridad que adoptará el INE, los consejeros pagarán de su propia bolsa el teléfono Iphone 7 que iba a ser adquirido con recursos públicos.

“Vivimos de la credibilidad pública y en un contexto preocupante sobre la economía, nosotros no podemos ser insensibles, por eso decidimos las cinco medidas de austeridad”, resaltó.

Esto, agregó. primero con un afán de transparencia pero además con una idea de rendición de cuentas para saber si se sigue en ese sentido o no.



El presidente del INE declaró que “los consejeros del instituto pensamos cómo hacer, sin poner en riesgo nuestras atribuciones fundamentales, efectivamente el mecanismo de las elecciones y nuestros (procesos orgánicos): estamos en la preparación para los comicios del 2018. “Generamos condiciones que nos permitan enfrentar esta situación económica complicada”, puntualizó.



