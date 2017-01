INE suspende construcción de nueva sede y baja sueldos Excélsior

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de dos días de discusiones internas, los consejeros del INE decidieron que no van a construir los dos nuevos edificios que tenían planeados para este año y regresarán mil millones de pesos del fideicomiso a la Secretaría de Hacienda para que la Cámara de Diputados disponga de ese dinero.En estos momentos, los consejeros realizan una conferencia de prensa, en donde también anunciaron que se bajarán el sueldo 10%, tal como lo hará el gobierno federal, ante la situación económica del país.En tanto, en alrededor de un mes, el INE dará a conocer otro paquete más de medidas de austeridad en algunas de las prestaciones de los consejeros y mandos directivos, que por el momento, no han querido especificar.

