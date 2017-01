Inestable, el peso tras cancelación de la reunión Peña-Trump Excélsior

Esta mañana, la moneda mexicana aceleró su caída cuando Donald Trump sopesó no reunirse con el mandatario mexicano, luego mostró un ligero avance



En estos momentos, el dólar se vende en 21.32 pesos, lo que continúa siendo una caída para la moneda mexicana de 1.15 por ciento.



Antes del anuncio de Peña Nieto, el dólar estaba en 21.06 pesos.



El presidente Peña Nieto anunció que esta mañana “hemos informado a la Casa Blanca que no asistiré a la reunión de trabajo programada para el próximo martes con el @POTUS (presidente de EU, Donald Trump)”.



La divisa mexicana había caído este mismo jueves, antes de las 09:00 horas, luego de que Trump, a través de Twitter, afirmaba que, si México no estaba dispuesto a pagar el muro fronterizo, entonces sería mejor cancelar la reunión con Peña.



Antes de ese anuncio, el dólar estaba en 20.88 pesos y subió hasta 21.28 unidades.



CIUDAD DE MÉXICO.- El peso mexicano, que este jueves había caído un 0.8 por ciento, hasta llegar a los 20.93 pesos por dólar, ha vuelto a subir después de que el presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció que no se reunirá con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump; la visita estaba prevista para el próximo 31 de enero.

