Infieles no perdonan ni el San Valentín; algunos festejan doble

Aunque el Día de los Enamorados es una fecha especial para muchas parejas, algunos no perderán la oportunidad para ‘agasajar’ también a sus amantes.



En una encuesta que realizamos recientemente a través de Second love entre los usuarios, se les consultó a quien prefieren agasajar el Día de San Valentín y el 31% de ellos respondió que prefieren pasar el día con sus amantes y el 26% dijo que a ambos”, reveló Matias Lamouret, vocero de Second love para Latinoamérica.



Los usuarios de esta red social indicaron que, en cuanto a sus preferencias para celebrar el San Valentín, las tendencias se encuentran de la siguiente manera:



16% sólo a mi pareja

31% sólo al amante

26% A los dos: mi pareja y mi amante

27% A ninguno de los dos



¿HOMBRES O MUJERES, QUIÉNES SON MÁS INFIELES?



El vocero de Second love explicó que, las infidelidades resultan más frecuentes entre el 80% de los hombres, mientras que las mujeres representan un 20% de los que buscan una relación paralela a la de su matrimonio.



Indicó que, en cuanto a Latinoamérica, los grupos de infidelidad que recurren a conectar con una nueva pareja a través de esta red social, se dividen en dos bloques ubicados por edad, entre los que uno está conformado por personas entre 25 a los 30 años y en el segundo están los que oscilan entre edades de 49 a los 55 años.



En cuanto al estudio enfocado a México, las relaciones extramaritales ocurren con mayor frecuencia en la capital del país, seguido por el Edomex y por Jalisco.



Las cifras de infieles por entidad, se encuentran distribuidas de la siguiente manera:



25% Ciudad de México

14% Edomex

7% Jalisco

6% Nuevo León

5% Veracruz.

4% Puebla

4% Baja California

4% Guanajuato



Así como para otras relaciones, entre infieles ‘el gusto se rompe en géneros’, ya que mientras que unos prefieren consentir a sus conquistas en la habitación de un hotel o motel, otros optan por visitar la casa de su amante o eligen su hogar.



En cuanto a estadísticas de los lugares que reciben más encuentros entre infieles, Second love indica que:



72% ocurre en hoteles/moteles

14% va a la casa de la otra persona

5% elige la oficina

5% usa su hogar

4% lo hace en su automóvil



LAS RUTINAS, UNA MALA PRÁCTICA…



Matias Lamouret, vocero de Second love explica que las infidelidades en el matrimonio se explican en buena parte por las rutinas y la frustración que existe en torno al incumplimiento de algunas expectativas.



Este tipo de fechas (14 de febrero) suelen producir expectativas muy altas que, debido al ritmo acelerado de la rutina, no siempre se cumplen. Esa frustración puede generar un deseo de buscar algo nuevo y diferente”, indica.



Señala que ante la existencia de esas necesidades de la sociedad moderna, surgió www.secondlove.com, red social que busca conectar a aquellas personas que están en búsqueda de una aventura.



