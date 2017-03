Informa Sefin sobre medidas adoptadas en los primeros 6 meses de gobierno Alejandro Castañeda

ZACATECAS.- El secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, realizó un balance de las medidas adoptadas por el Gobierno del Estado en los primeros 6 meses de administración, donde afirmó que el plan de austeridad ha dado resultados por lo que se hará permanente.Durante el balance apuntó que por responsabilidad y debido a la ley de disciplina financiera no permite al estado endeudarse más para pagar la nómina de los maestros por lo que se debieron tomar dichas medidas.Explicó que después de la contención del gasto, una de las primeras medidas fue el plan de retiro voluntario, no existencia de nuevas plazas, la reducción del gasto por servicios personales, análisis del tabulador de sueldos, ahorros en el consumo de energía eléctrica, agua y servicios telefónicos, entre otros.Explicó que el contrato de celulares que pagaba el Gobierno del Estado a los funcionarios fue dado de baja, y los vehículos oficiales fueron rotulados para que estos no fueran usados para intereses personales por los trabajadores.

