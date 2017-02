Infraestructura del Siapasf, obsoleta: edil Marcela Espino

A fin de conocer el diagnóstico de las redes del servicio y su funcionamiento, se solicitó la presencia de la directora del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Fresnillo, Laura Herrera ante los miembros de dicha comisión. La reunión se realizó este martes.



El edil expuso que el problema principalmente aqueja a las colonias Plan de Ayala, Europa y Plutarco Elías Calles, del norte de la ciudad, mientras que otras como Abel Dávila y Mesoamérica también padecen un serio desabasto.



Luego de un recorrido por la zona, el regidor consideró que es lamentable que se tengan inversiones que no funcionen en la actualidad.



“Hicimos un rondín y vemos que estas personas carecen de agua, necesitamos saber qué pasa con los pozos y cuándo van a funcionar. La lana parada no son uno o tres millones, es muchísimo dinero por lo que necesitamos que nos den información”, insistió el regidor.



Badillo Valdez admitió que durante su recorrido se encontró con familias que deben el servicio, pero que optaron por no pagarla porque tienen meses sin este.



Consideró que es viable que se aplique algún programa de descuento para regularizar esta situación y se tengan acuerdos con las familias que deben para promover la recaudación.



