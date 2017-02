El Runrún: Inhabilitan al alcalde de Juchipila Francisco Gabriel Reynoso Torres

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Rafael Jiménez Núñez, paradójicamente la justicia le echa el guante por asuntos ajenos a su quehacer en el municipio. Y conste que el panista perredista cumple un segundo trienio. El primero fue en 2004-2007. El actual, según parece, no podría terminarlo. La Secretaría de la Función Pública de Arely Gómez lo inhabilitó por 12 años y le impuso una multa de 12 millones 483 mil 166 pesos.



Multa millonaria

La resolución definitiva al expediente P. A. 0212/2015 del Área de Responsabilidades de la SFP, abierto por el Órgano Interno de Control de Diconsa, consigna: “Rafael Jiménez Núñez, se estima justo, equitativo y legal imponerle la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el servicios público por el término de 10 años y la sanción económica por la cantidad de 12, 483, 166 pesos, que equivale a 1.10 tantos del daño económico causado.



Fue cómplice

El 1 de noviembre de 2011, Jiménez Núñez fue nombrado gerente de Diconsa en Zacatecas. Y por lo que se sabe, Diconsa financió víveres a la Secretaría de Desarrollo Social que manejaba Chema González Nava. Y quién sabe por qué, el gobierno de Miguel Alonso no pagó las facturas. Y Jiménez, quien llegó a ese cargo empujado por Cuauhtémoc Calderón, entonces coordinador de delegados, se hizo tarugo. Y cómplice del atraco.



Esperan su chivo

Trabajadores de confianza del gobierno de municipal de Trancoso -132 al menos- ruegan a la Virgen de Guadalupe para que le ablande el corazón –y el bolsillo- a la alcaldesa Gloria Rosales. Y es que –denuncian- hasta el lunes 20, entrada la tarde, esperaban el pago de la quincena correspondiente a la primera mitad de febrero. Y parte de lo que les quedó a deber de la segunda de enero.



Destape anticipado

La fiesta de cumpleaños de Marcos Ibarra, coordinador de delegados de la Sedatu y hombre de confianza de Rosario Robles, resultó un destape político en forma. El zacatecano no oculta su intención de buscar una candidatura en 2018, apoyado por su jefa y madrina. Al ágape –cuentan algunos asistentes- acudieron, entre otras figuras, el experredista Ramón Sosa Montes, brazo derecho de Rosario; Sergio Salinas de Gortari, el alcalde de Guadalupe, Enrique Flores; los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD, Roberto Luévano, Arturo López de Lara y Arturo Ortiz; el pintor José Esteban Martínez y casi todos los delegados federales que coordina Miguel Rivera.



Caras nuevas

En el gremio de abogados pronostican una derrota contundente del gobierno de Alejandro Tello frente al consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos. Esgrimen dos argumentos. Uno, prevén que los ministros de la Suprema Corte de Justicia que preside Luis María Aguilar jugarán con dados cargados por el poderío económico de las empresas mineras y la cervecera. Y dos: la mayoría de los abogados, caras nuevas, llegadas a la Coordinación Jurídica junto con Jehú Salas, son novatos e inexpertos. Tanto que algunos ni cédula profesional tienen.



El dedo en la yaga

También Genaro Borrego se suma a la cargada para combatir los impuestos ecológicos. No es extraño porque el exgobernador obedece a las políticas del consorcio Femsa, de Coca Cola y Oxxo. Empero, Borrego pone el dedo en la yaga. Pregunta si existe un plan de remediación ecológica diseñado con rigor técnico para tener efectividad en la aplicación de los recursos adicionales que se obtendrían. Ojalá exista y se ejecute con efectividad para que valga la pena tanta polémica y compense los efectos negativos que ha acarreado la recaudación.



Tardanza burocrática

Aclara Roberto Luévano que la observación que le hizo la Auditoría Superior de la Federación, por 7 millones 013 mil 578 pesos está total y plenamente solventada. Se originó –explica- por la tardanza de la federación para radicar los recursos convenidos para proyectos de redes de agua potable, drenaje, redes eléctricas, cuartos, baños y losas. El dinero debió recibirse a mediados de 2015, pero llegó hasta diciembre. En consecuencia, las obras se ejecutaron hasta 2016. Pero ya están hechas y –puntualiza- beneficiaron a miles de familias de Guadalupe.



Bandera blanca

El exalcalde de Guadalupe ahora presidente estatal del PRI, cuenta que durante su gobierno municipal los recursos del Fondo 3 se aplicaron con escrupuloso apego a la normatividad, orientada a combatir la pobreza. Tan fue así que en Guadalupe se izo la bandera blanca –objetivos cumplidos de erradicar la marginación- en 18 de 20 zonas calificadas como prioritarias en la cruzada contra el hambre del presidente Enrique Peña.



donrunrun@yahoo.es Tantas pillerías que cometen los alcaldes y al de Juchipila,, paradójicamente la justicia le echa el guante por asuntos ajenos a su quehacer en el municipio. Y conste que el panista perredista cumple un segundo trienio. El primero fue en 2004-2007. El actual, según parece, no podría terminarlo. La Secretaría de la Función Pública delo inhabilitó por 12 años y le impuso una multa de 12 millones 483 mil 166 pesos.La resolución definitiva al expediente P. A. 0212/2015 del Área de Responsabilidades de la SFP, abierto por el Órgano Interno de Control de Diconsa, consigna: “, se estima justo, equitativo y legal imponerle la sanción consistente en inhabilitación temporal para desempeñar cargos o comisiones en el servicios público por el término de 10 años y la sanción económica por la cantidad de 12, 483, 166 pesos, que equivale a 1.10 tantos del daño económico causado.El 1 de noviembre de 2011,fue nombrado gerente de Diconsa en Zacatecas. Y por lo que se sabe, Diconsa financió víveres a la Secretaría de Desarrollo Social que manejaba Chema González Nava. Y quién sabe por qué, el gobierno deno pagó las facturas. Y Jiménez, quien llegó a ese cargo empujado por Cuauhtémoc Calderón, entonces coordinador de delegados, se hizo tarugo. Y cómplice del atraco.Trabajadores de confianza del gobierno de municipal de Trancoso -132 al menos- ruegan a la Virgen de Guadalupe para que le ablande el corazón –y el bolsillo- a la alcaldesa. Y es que –denuncian- hasta el lunes 20, entrada la tarde, esperaban el pago de la quincena correspondiente a la primera mitad de febrero. Y parte de lo que les quedó a deber de la segunda de enero.La fiesta de cumpleaños de Marcos Ibarra, coordinador de delegados de la Sedatu y hombre de confianza de Rosario Robles, resultó un destape político en forma. El zacatecano no oculta su intención de buscar una candidatura en 2018, apoyado por su jefa y madrina. Al ágape –cuentan algunos asistentes- acudieron, entre otras figuras, el experredista, brazo derecho de Rosario;de Gortari, el alcalde de Guadalupe,; los dirigentes estatales del PRI, PAN y PRD,y casi todos los delegados federales que coordinaEn el gremio de abogados pronostican una derrota contundente del gobierno de Alejandro Tello frente al consejero jurídico de la presidencia, Humberto Castillejos. Esgrimen dos argumentos. Uno, prevén que los ministros de la Suprema Corte de Justicia que presidejugarán con dados cargados por el poderío económico de las empresas mineras y la cervecera. Y dos: la mayoría de los abogados, caras nuevas, llegadas a la Coordinación Jurídica junto con, son novatos e inexpertos. Tanto que algunos ni cédula profesional tienen.Tambiénse suma a la cargada para combatir los impuestos ecológicos. No es extraño porque el exgobernador obedece a las políticas del consorcio Femsa, de Coca Cola y Oxxo. Empero, Borrego pone el dedo en la yaga. Pregunta si existe un plan de remediación ecológica diseñado con rigor técnico para tener efectividad en la aplicación de los recursos adicionales que se obtendrían. Ojalá exista y se ejecute con efectividad para que valga la pena tanta polémica y compense los efectos negativos que ha acarreado la recaudación.Aclaraque la observación que le hizo la Auditoría Superior de la Federación, por 7 millones 013 mil 578 pesos está total y plenamente solventada. Se originó –explica- por la tardanza de la federación para radicar los recursos convenidos para proyectos de redes de agua potable, drenaje, redes eléctricas, cuartos, baños y losas. El dinero debió recibirse a mediados de 2015, pero llegó hasta diciembre. En consecuencia, las obras se ejecutaron hasta 2016. Pero ya están hechas y –puntualiza- beneficiaron a miles de familias de Guadalupe.El exalcalde de Guadalupe ahora presidente estatal del PRI, cuenta que durante su gobierno municipal los recursos del Fondo 3 se aplicaron con escrupuloso apego a la normatividad, orientada a combatir la pobreza. Tan fue así que en Guadalupe se izo la bandera blanca –objetivos cumplidos de erradicar la marginación- en 18 de 20 zonas calificadas como prioritarias en la cruzada contra el hambre del presidente Agregar a favoritos juchipila

rafael jiménez

alejandro tello cristerna

sfp