Inicia CDHEZ queja oficiosa por muerte de un hombre en los separos de la policía de Zacatecas

Luz Domínguez detalló que por el momento no se han acercado los familiares, pero de inmediato se comenzaran con las pesquisas y acciones que les compete.



En próximos días se realizará una visita a los separos de la comandancia para revisar las condiciones en que estos se encuentran, si cuentan con cámaras de vigilancia y se analizaran los protocolos utilizados por los policías al momento de que realizan una detención.



Recalcó que es necesario que las direcciones de seguridad distingan que al momento de tener en custodia a una persona, esta depende de ellos por lo que deben de salvaguardar sus garantías individuales y mantenerlos a salvo.



Puntualizo que la Dirección de Seguridad Publica de Zacatecas es la que cuenta con más quejas ante la CDHEZ con 43 quejas interpuestas en su mayoría por detenciones arbitrarias y lesiones a los ciudadanos.



Recordó que el último caso se trató de un joven quien resultó con un esguince luego de que un oficial lo golpeara al momento de su detención. Esta queja está a punto de concluir su proceso y se tomaran las medidas pertinentes.



Luz Domínguez informó que en los últimos seis meses la CDHEZ no ha brindado capacitaciones a los policías de esta corporación.



Luz Domínguez detalló que por el momento no se han acercado los familiares, pero de inmediato se comenzaran con las pesquisas y acciones que les compete.

En próximos días se realizará una visita a los separos de la comandancia para revisar las condiciones en que estos se encuentran, si cuentan con cámaras de vigilancia y se analizaran los protocolos utilizados por los policías al momento de que realizan una detención.

Recalcó que es necesario que las direcciones de seguridad distingan que al momento de tener en custodia a una persona, esta depende de ellos por lo que deben de salvaguardar sus garantías individuales y mantenerlos a salvo.

Puntualizo que la Dirección de Seguridad Publica de Zacatecas es la que cuenta con más quejas ante la CDHEZ con 43 quejas interpuestas en su mayoría por detenciones arbitrarias y lesiones a los ciudadanos.

Recordó que el último caso se trató de un joven quien resultó con un esguince luego de que un oficial lo golpeara al momento de su detención. Esta queja está a punto de concluir su proceso y se tomaran las medidas pertinentes.

Luz Domínguez informó que en los últimos seis meses la CDHEZ no ha brindado capacitaciones a los policías de esta corporación.

