Inicia el Tercer Festival Jóvenes Músicos 2017

Durante el concierto de apertura, se interpretó el “Barbero de Sevilla” de Giacomo Rossini, seguido del Concierto en Re Mayor KV 314” para Flauta y Orquesta, escrita por Wolfgang Amadeus Mozart, que tuvo como solista a Manuel Ruíz González. Después la Orquesta Sinfónica Juvenil Universitaria, dirigida por Cristina Pestana, ejecutó “Andante y Rondo Húngaro” para Fagot y Orquesta compuesta por Carl Von Weber para acompañar a Lauro Jiménez Duran en el Fagot.



Asimismo el “Concierto No. 20” para piano y orquesta del músico alemán Amadeus Mozart, acompañando al pianista Elías Manzano Ruíz, para seguir el repertorio con el “Triple concierto para violín, chelo y piano de Beethoven” en que estuvieron como solistas al violín: Amaranta Jiménez, en el chelo: Fernando Morales y al piano: Guillermo Ruíz, con lo que concluyó el concierto y el primer día del Tercer Festival de Jóvenes Músicos 2017.



Posteriormente la directora de la Orquesta Sinfónica Juvenil de la UAZ, Cristina Pestana Alpízar, señaló que esta tercera emisión del festival tiene como objeto consolidar los aspectos más puros de los solistas que han estado y que aún continúan en esa agrupación orquestal, asimismo difundir a nivel nacional e internacional la participación dentro del evento de países como Colombia



Señaló que con este esfuerzo que realiza la institución a través de la Unidad Académica de Artes, se muestra el talento y al mismo tiempo se otorga el apoyo académico para los jóvenes solistas que han logrado un buen nivel de interpretación.



Finalmente, Pestana Alpízar destacó el hecho de que los músicos a los que acompaña la Orquesta Juvenil, no sólo provienen de sus filas sino que hay egresados que tocan ya en otras partes del país, e igualmente explicó que se abrieron las puertas para que otros músicos de diferentes naciones puedan promoverse en un escenario tan importante como el de Zacatecas.



El evento finalizará hasta el día viernes 3 de febrero en la sala principal del Teatro Fernando Calderón, en donde la entrada es gratuita.



