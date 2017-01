Inicia la Brigada Médica en el estado Karina Navarrete

Mariana González Escobedo directora del voluntariado zacatecano, en representación de Cristina Rodríguez de Tello, presidenta honorífica del Dif estatal; agradeció y reconoció la labor altruista de las voluntades en apoyo de la sociedad que lo necesita.



Detalló que no será el único evento que se ofrecerá, “nos interesa unir esfuerzos para la gente que más lo necesita”, y reiteró el esfuerzo estatal para la organización de eventos en beneficio de la sociedad.



Por su parte Meinardo Rodríguez Hernández, presidente del Club de Leones Corazón de Oro, recordó que la institución lleva a cabo apoyos médicos; psicológicos, ortopédicos, visuales, entre otros, para las personas que más lo necesitan.



Destacó que el Club se encuentra presente en más de 200 países y más de millón y medio de miembros en apoyo a las personas, “apostamos a la calidad de vida, pero con espíritu de servicio y con calidez”.



La brigada inició desde las 8 de la mañana y continuó hasta las 9 de la noche ofreciendo cortes de cabello, consultas médica, psicológica, visual y asesoría jurídica, con una cuota de recuperación de 100 pesos.



“Pero a las personas que se acerquen aunque no tengan ese ingreso de igual forma se le apoya”, puntualizó Rodríguez Hernández.



Asimismo informó que se cuentan con más de 500 lentes con diferente graduación, para las personas que se les detectó la necesidad, “ y no sea un gasto más”.



