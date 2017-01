Inicia la construcción del tanque terapeútico Marcela Espino

La obra tendrá una inversión de 6 millones 600 mil pesos y se espera que se concluya el próximo 2 de noviembre.



La diputada federal Claudia Anaya Mota y la presidente honorífica de DIF Estatal, Cristina Rodríguez, coincidieron en que a finales de año, debieron hacer las gestiones posibles para que no se retirara el presupuesto de la obra.



De igual manera, estuvieron pendientes de la realización del proceso de licitación para que se iniciara a la brevedad y la obra tuviera avances en poco tiempo.



Durante sus participaciones en el acto protocolario del inicio de obra, solicitaron al constructor que se trabajara con calidad.



Anaya Mota pidió a las autoridades municipales que no reciban la obra, si es que no se entrega con las características estipuladas para su funcionamiento.



Consideró que derivado de la densidad de población que hay en El Mineral, es necesario que se tenga disponible un centro de rehabilitación para personas con discapacidad.



La legisladora refirió que el 80% de los pacientes quienes acuden a las instalaciones de rehabilitación en Guadalupe requieren la hidroterapia, por lo que se proyectó la construcción de esta infraestructura para Fresnillo.



En el arranque de la obra participaron el alcalde José Haro, el secretario de Infraestructura del, Francisco Ibargüengoytia.



