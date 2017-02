Inicia obra de rehabilitación Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: (Cortesía)



En días pasados se dio formal arranque a la obra, con lo que se cumple uno de los compromisos del alcalde Armando Hernández.



Esta primera etapa constará de la pavimentación de 4 kilómetros.



“Con esto se demuestra que que por alejado que se encuentren nuestras localidades, no es un impedimento para dotar de los más urgentes servicios para así detonar la comercialización de sus producción local y verse reflejado el beneficio de este importante acceso de comunicación”, dijo el primer edil.



Cabe mencionar que los pobladores con entusiasmo vieron llegar la maquinaria y el personal que hará realidad esa ilusión de tener ya su carretera pavimentada.



No se informó la inversión que este proyecto tendrá en sus diferentes etapas.



redaccion@imagenzac.com.mx GENARO CODINA.- Inició la primera etapa de construcción de pavimentación del entronque La Purísima a la localidad del Tepetate.En días pasados se dio formal arranque a la obra, con lo que se cumple uno de los compromisos del alcalde Armando Hernández.Esta primera etapa constará de la pavimentación de 4 kilómetros.“Con esto se demuestra que que por alejado que se encuentren nuestras localidades, no es un impedimento para dotar de los más urgentes servicios para así detonar la comercialización de sus producción local y verse reflejado el beneficio de este importante acceso de comunicación”, dijo el primer edil.Cabe mencionar que los pobladores con entusiasmo vieron llegar la maquinaria y el personal que hará realidad esa ilusión de tener ya su carretera pavimentada.No se informó la inversión que este proyecto tendrá en sus diferentes etapas. Agregar a favoritos obra

comunidades

pavimentación

mejora

caminos