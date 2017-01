Inician actividades del 2017 en la Alianza Francesa de Zacatecas Daniel Torres

Las clases son impartidas por profesionales. (Cortesía)



La institución es una importante gestora del arte y la cultura. (Daniel Torres)



El aprender un nuevo idioma abre tu panorama de posibilidades. (Daniel Torres)







Los niños pueden aprender el idioma europeo desde los 6 años, ya que las clases tiene un horario de 6 a 7 de la tarde los martes y jueves, así como lunes y miércoles de 5 a 6 de la tarde.



Además, los cursos de básico, medio y avanzado, pueden tomarse en modalidad regular con 4 horas a la semana o intensivo con 8 horas.



También es posible adquirir la preparación y legitimación de los exámenes DELF y DALF, los cuales son otorgados por el Ministerio de Educación Francés para certificar a los hablantes calificados.



Las actividades que se realizan dentro de la institución son impartidas por nativos de Francia, como Vanessa Ávila, Benoit Marinot y Gilles Zoubar, o bien, por expertos.



Otro de los beneficios que ofrece la alianza, son los cursos de conversación, mismos que están guiados a que las personas que ya dominan la lengua, continúen practicándola con personas preparadas para mantener su nivel de aprendizaje.



Los horarios del espacio educativo anterior son de lunes a jueves de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y de 5 a 9, mientras que los viernes y sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde.



Como parte de las actividades culturales, la Alianza Francesa de Zacatecas invita al público en general a ser parte del My French Film Festival, evento que reúne 18 películas y que podrán ser vistas completamente gratis en el sitio oficial del festival.



La organización, se compromete a ser gestora del arte y la cultura como en años pasados.

Vanessa Ávila añadió que los cursos de verano y los extraescolares estarán presentes como siempre. 10 razones para aprender francés

Es una lengua de clase mundial:

Más de 275 millones de personas hablan francés en los cinco continentes. Es la lengua extranjera más estudiada después del inglés.



Incrementa tus fuentes de empleo:

El conocimiento del francés abre las puertas de las empresas francesas en Francia y en el extranjero, en todos los países francófonos (Canadá, Suiza, Bélgica y África).



Es amable:

Existen muchos métodos para aprender francés divirtiéndose, para niños y adultos. Se puede alcanzar rápidamente el nivel necesario para comunicarse.



Abre las puertas de la cultura:

El francés es la lengua internacional para la cocina, la moda, el teatro, las artes visuales, la danza y la arquitectura. Víctor Hugo, Molière, Léopold Sendar, Senghor, Edith Piaf, Jean-Paul Sartre, Alain Delon y Zinedine Zidane la comparten.



Te ofrece más y mejores viajes:

Si se sabe un poco de francés, resulta mucho más agradable visitar París y todas las regiones de Francia, comprender la cultura, la mentalidad y el arte de vivir a la francesa. Además es útil para visitar África, Suiza, Canadá, Mónaco y las islas Seychelles, entre otros lugares.



Será tu plus en el ámbito académico:

Hablarlo permite estudiar en Francia, en universidades prestigiosas o en las escuelas superiores de comercio e ingeniería, clasificadas entre los mejores centros docentes superiores de Europa y del mundo.



Facilita las relaciones internacionales:

El francés es a la vez lengua de trabajo y lengua oficial en la ONU, la Unión Europea, la UNESCO, la OTAN, el Comité Olímpico Internacional, la Cruz Roja Internacional y en varias instancias jurídicas internacionales.



Te vuelve romántico y crítico:

Aprenderlo garantiza, en primer lugar, el placer de aprender una hermosa lengua, después de todo es el “idioma del amor”. El francés también es analítico, pues estructura el pensamiento y desarrolla el

espíritu crítico, lo que resulta muy útil en las discusiones o negociaciones.



Muestra una ventana al mundo digital:

Después del inglés, el francés es la segunda lengua en internet, por delante del alemán y del español. Abre tu panorama para informarte con los grandes medios de comunicación internacionales.



Impulsa a tu conocimiento:

Ayuda a aprender otras lenguas, especialmente las latinas (español, italiano, portugués o rumano), pero también el inglés, porque el francés ha aportado más del 50 % del vocabulario inglés actual.







