Machan contra el gasolinazo en la capital

De forma pacífica pero con mucho descontento desde las nueve y media de la mañana empezaron a reunirse las primeras personas alrededor de la máquina 30-30, tal y como se había programado.



Fue alrededor de una hora después cuando un contingente de aproximadamente 500 personas entre hombres mujeres, adultos, jóvenes y menores empezaron su caminata con pancartas y consignas.



En el camino, no se demoró mucho en irse sumando la gente para gritar en contra del gobierno federal, estatal e incluso contra la presidenta electa de la capital Judit Guerrero, quien este lunes tomará protesta oficialmente a su cargo.



Como parte de la manifestación se hicieron presentes integrantes de la organización Despertar Ciudadano, jóvenes de la Federación de Estudiantes, integrantes del Barzón, pobladores de la comunidad de Salaverna, docentes, militantes y representantes de Morena, así como otros personajes de la política local.



Además del incremento del costo de la gasolina, los manifestantes se pronunciaron en contra de las reformas estructurales, de los desalojos para favorecer la explotación minera y de los impuestos aprobados a nivel estatal.



Aunque la puerta del Palacio de Gobierno estaba resguardada por elementos de la Policía Estatal, en realidad la intención de los manifestantes fue llegar hasta las afueras del Congreso del Estado, cuyo recinto estaba cerrado y sin vigilancia.



Al concluir la marcha el número de seguidores disminuyó, sin embargo quienes estuvieron ahí permanecieron para escuchar el posicionamiento en torno a estos incrementos que afectarán de forma significativa a la mayor parte de la ciudadanía y por ello ha causado tanto descontento.



Las acciones continuarán pues el objetivo no es solo hacer presencia sino lograr revertir las medidas tomadas por el gobierno.



Por ello citaron nuevamente a quienes les interese sumarse el lunes próximo a las nueve de la mañana.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Entre mil 500 y 2 mil personas salieron este sábado a manifestarse por las principales calles del centro de la ciudad de manera pacífica contra el "gasolinazo" y otros incrementos de precios e impuestos programados para este año, tal como sucedió de manera simultánea en muchas otras ciudades del país.

