Iniciarán obras que Tello prometió durante campaña

En compañía de secretarios de su administración y el alcalde José Haro de la Torre recorrió colonias y revisó zonas en las que se iniciará la construcción de vialidades como la carretera a Plateros y el fraccionamiento Los Balcones.



En entrevista, Tello Cristerna expuso que mediante la Secretaría de Infraestructura se avanza en la licitación de los proyectos para El Mineral, como las vialidades y las mejoras en las carreteras que conectan Fresnillo con Valparaíso y Jerez.



Anticipó que en materia de educación, se programó la inversión en escuelas de la zona rural para su remozamiento.



Sin embargo, por el momento, no se cuantificó el recurso que se ejercerá en el municipio durante 2017.

El primer mandatario recorrió la reserva territorial del estado que se proyecta como propuesta para la instalación del parque agroindustrial y un parque industrial para Fresnillo.



Afirmó que ambos proyectos están en análisis para generar las mejores propuestas que en realidad funcionen para la inversión de los empresarios.



Tema juzgado

Ante el incremento en los precios del combustible, el gobernador del estado consideró que se trata de un tema juzgado que requiere de una amplia explicación del porqué se justifica el alza.



Reconoció que a nadie le gusta que se den incrementos y que se “nos peguen directamente en los bolsillos”.



Tello Cristerna afirmó que el lunes próximo se reunirá con concesionarios del transporte público, quienes buscan aplicar aumentos en las tarifas, pero insistió en que se tratará de dialogar para que no se golpee al ciudadano con esta medida.



Dijo que espera que no se tenga una escalada de precios y que al contrario, pueda generarse empleo y condiciones para mejorar la calidad de vida.



El gobernador anticipó que este martes, el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, informará sobre los estímulos para los contribuyentes.



