Inocencia y misterio, Mientras que el lobo no está Anahí Encina

“Nací para hacer cine”, así define su profesión ya que desde los 8 años supo que quería dedicar su vida a realizar sueños a través de historias contadas en el cine.









Estudió Cinematografía y con el tiempo se fue rodeando de un equipo de trabajo que tenía las mismas inquietudes y sueños que él; gracias a ello, surgió la producción Archivo 253, misma que fue realizada con pocos recursos pero obtuvo un gran resultado en taquilla posicionándose en una de las películas de terror mexicanas favoritas del público.



El resultado de Archivo 253 ayudó a Hemsani a obtener nuevos fondos para producir más y mejores películas.



Su nuevo largometraje Mientras el lobo no está es una obra que habla del abuso de poder y la doble moral que tiene la gente: “Mostramos la cara de la inocencia en los protagonistas y cómo, a veces, los sistemas de poder funcionan para mal”.



La historia fue escrita por el mismo Joseph en conjunto con Abe Rosenberg, y narra la aventura de cuatro niños que en los años cincuenta se ven inmersos en una odisea luego de ser internados en una escuela correccional de menores como consecuencia de sus actos.







Para el director esta película habla de cómo es crecer y cómo van cambiando las ideas conforme se viven diferentes etapas; en ella retoma temas difíciles pero, al final, dejará en el espectador algo en qué pensar y reflexionar. “El mensaje para mí es cómo a veces la vida nos enfrenta a cosas complejas y al ser inocentes no nos damos cuenta de ello; sin embargo debemos aprender a resolverlos, pero sin perder esta ingenuidad pura”.

Cabe destacar que el director decidió hacer una thriller en un momento en donde el mercado presenta opciones solo para la comedia; además, al hacer el proyecto, pensó en algo que a él le gustaría ver en pantalla: “Espero que el público se abra a nuevos géneros como el suspenso y el thriller; además, puede ser un comienzo para que los nuevos cineastas emergentes se aventuren a hacer un cine diferente”.



Hemsani tenía seis años trabajando en este proyecto; los primeros cuatro estuvieron enfocados en la creación del guión y en la búsqueda del financiamiento; después, vino el proceso de producción y el de distribución que se dio con mucho éxito.



El director supo resolver las dificultades que se presentaron para definir las locaciones: solamente tenía una pequeña fachada y tuvo que encontrar 18 locaciones más en diferentes puntos de la Ciudad de México, por lo que el trabajo de edición fue complejo pero se obtuvieron excelentes resultados.



Para elegir a los personajes principales se realizaron castings durante ocho meses y el equipo directivo encontró a un grupo de jóvenes con excelente calidad actoral “a pesar de su corta edad”.



Jospeh destacó que mucho le han cuestionado cómo es trabajar con niños; sin embargo, para él la verdadera pregunta es cómo trabajar con tan buenos actores. “Hay una escena que se desarrolla en un lago a mitad de la nada con más de 100 actores en escena expuestos a condiciones climatológicas de frío extremo; entre tomas los niños tenían mucho frío, pero cuando se filmaba ellos entraban en el personaje. Demostraron su profesionalismo”, dijo Hemsani al recordar una de las partes más difíciles de filmar.

Para el cineasta todos los días eran un reto; sin embargo, cuando vio el resultado final supo que cada día de trabajo había valido la pena: “Para tener buen cine, como director, hay que querer compartir tus ideas, tus puntos de vista, estudio, pero sobre todo mucha pasión”.







La gira de promoción visitará distintos puntos de la República Mexicana y espera que Mientras el lobo no está viaje a festivales importantes alrededor del mundo.





AQUÍ EL LINK PARA VER LA PELÍCULA QUE SE ESTRENA HOY:



Además este año trabajará en su próxima producción que tendrá como nombre Placas de acero y será una comedia de acción que habla sobre un policía en la Ciudad de México que pierde la fe en el sistema por culpa de su compañero junto a quien deberá encontrar el equilibrio para luchar contra el crimen.







